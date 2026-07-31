Entstammt COVID-19 einem Labor in Wuhan: Erklärung des Weißen Hauses

·44·Welt
Entstammt COVID-19 einem Labor in Wuhan: Erklärung des Weißen Hauses

Das US-Weiße Haus hat auf einer Sonderseite zum Ursprung von COVID-19 die Theorie unterstützt, dass sich das Virus infolge eines Vorfalls im Zusammenhang mit einem Labor in Wuhan ausgebreitet haben könnte. Auf der Seite der Regierung wurde angemerkt, dass am Wuhaner Institut für Virologie Forschungen zu Coronaviren durchgeführt wurden und dass einige Mitarbeiter im Herbst 2019 krankheitsähnliche Symptome zeigten.

In dem Dokument wurden auch bestimmte Empfehlungen aus der Pandemiezeit bezüglich des Zwei-Meter-Abstands und des Maskentragens kritisiert. Das US-Rechnungshofamt teilte mit, dass sich die Betrugsschäden bei den Hilfsprogrammen zur Pandemievölkerung auf Hunderte Milliarden Dollar belaufen haben.

Die Schlussfolgerung, dass das Virus aus dem Labor stammt, ist jedoch wissenschaftlich noch nicht endgültig bestätigt. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte, dass die verfügbaren Beweise eher auf die Version der Übertragung vom Tier auf den Menschen hindeuten, alle Möglichkeiten jedoch offen bleiben.

COVID-19Weißes HausWuhanLaborunfallWeltgesundheitsorganisation
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Stimmen die Berichte, dass Khabib und Conor McGregor zu Ronaldos Hochzeit eingeladen sind?Stimmen die Berichte, dass Khabib und Conor McGregor zu Ronaldos Hochzeit eingeladen sind?Heute, 11:09Neues Double taucht beim Social-Media-Trend „Frauen, die wie Haaland aussehen“ auf!Neues Double taucht beim Social-Media-Trend „Frauen, die wie Haaland aussehen“ auf!Heute, 10:54Tausende Migranten überqueren das Meer und erreichen die spanische Stadt CeutaTausende Migranten überqueren das Meer und erreichen die spanische Stadt CeutaHeute, 10:47Elon-Musk-Doppelgänger wird in China zum InternetstarElon-Musk-Doppelgänger wird in China zum InternetstarHeute, 04:54Denkmal für armlosen Farmer errichtetDenkmal für armlosen Farmer errichtetHeute, 04:32Tschechischer Präsident arbeitete als Formel-1-FotografTschechischer Präsident arbeitete als Formel-1-FotografHeute, 03:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus