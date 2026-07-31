Das US-Weiße Haus hat auf einer Sonderseite zum Ursprung von COVID-19 die Theorie unterstützt, dass sich das Virus infolge eines Vorfalls im Zusammenhang mit einem Labor in Wuhan ausgebreitet haben könnte. Auf der Seite der Regierung wurde angemerkt, dass am Wuhaner Institut für Virologie Forschungen zu Coronaviren durchgeführt wurden und dass einige Mitarbeiter im Herbst 2019 krankheitsähnliche Symptome zeigten.

In dem Dokument wurden auch bestimmte Empfehlungen aus der Pandemiezeit bezüglich des Zwei-Meter-Abstands und des Maskentragens kritisiert. Das US-Rechnungshofamt teilte mit, dass sich die Betrugsschäden bei den Hilfsprogrammen zur Pandemievölkerung auf Hunderte Milliarden Dollar belaufen haben.

Die Schlussfolgerung, dass das Virus aus dem Labor stammt, ist jedoch wissenschaftlich noch nicht endgültig bestätigt. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte, dass die verfügbaren Beweise eher auf die Version der Übertragung vom Tier auf den Menschen hindeuten, alle Möglichkeiten jedoch offen bleiben.