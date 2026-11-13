Geheime Dokumente enthüllt: Welchen Namen trägt Putins vierter Enkel?

In der Familie des russischen Präsidenten Wladimir Putin gab es ein weiteres freudiges Ereignis. Die jüngste Tochter des Staatschefs, Katerina Tichonowa, hat einen Sohn zur Welt gebracht. Dies berichtete das Medium „Agentstwo“ unter Berufung auf durchgesickerte Standesamtunterlagen. Der Säugling trägt den Namen Adrian. Er ist vermutlich der vierte Enkel des russischen Präsidenten.

Details zur Geburt und Versuche der Geheimhaltung

Wie vermerkt, wurde Adrian Igorewitsch Tichonow am 15. August 2025 in Moskau geboren. Der Junge kam im Zentralen Klinischen Krankenhaus der Präsidialverwaltung zur Welt.

Bemerkenswert ist, dass die Geburtsurkunde erst fast ein Jahr später, am 10. Juli dieses Jahres, ausgestellt wurde. Das Medium vermutet, dass diese lange Verzögerung mit dem Wunsch der Familie Putin zusammenhängt, die Geburt des Kindes vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

Zudem nahm Katerina Tichonowa in der Zeit vor der Geburt an öffentlichen Veranstaltungen hauptsächlich per Videoschalte teil. Unter anderem hielt sie wenige Monate vor der Entbindung eine Rede per Videoschalte auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg.

Informationen über Adrian Tichonow Details Geburtsdatum 15. August 2025 Geburtsort Moskau, Zentrales Klinisches Krankenhaus Mutter Katerina Tichonowa Mutmaßlicher Vater Igor Selenski Nachname Nachname der Mutter — Tichonow

Elternschaft und frühere Beziehungen

Der mutmaßliche Vater des Kindes ist der ehemalige Leiter des Bayerischen Staatsballetts und bekannte Balletttänzer Igor Selenski.Wie die „The Moscow Times“ schreibt, ist Katerina Tichonowa seit 2017 mit Igor Selenski liiert.

„Wajnyje Istorii“ fand heraus, dass Tichonowa innerhalb von zwei Jahren mehr als 50 Mal nach München geflogen ist und gemeinsam mit Selenski gereist ist. Im Dezember 2017 wurde aus dieser Verbindung eine Tochter namens Elsa geboren. Laut „Projekt“ erhielt das Mädchen bei der Geburt zwar den Nachnamen des Vaters, nutzte jedoch für Auslandsreisen einen Pass mit dem Nachnamen der Mutter.

Zuvor war Katerina mit dem Geschäftsmann Kirill Schamalow verheiratet, dem Sohn von Putins altem Freund und Partner aus der „Osero“-Genossenschaft, Nikolai Schamalow.

Putins weitere Enkel und Angehörige

Wladimir Putin hatte bereits früher öffentlich über seine Enkel gesprochen. Insbesondere gab er im Juni 2017 bekannt, dass sein zweiter Enkel geboren wurde.

Putins älteste Tochter Marija Woronzowa hat zwei Söhne:

Roman – geboren im August 2012 vom niederländischen Geschäftsmann Jorrit Faassen. Andrei – geboren im April 2017 vom „Novatek“-Manager Jewgeni Nagorny.

Im Juni 2025 sprach der Präsident erstmals über eine Enkelin, die eine Erzieherin aus Peking hat. Vermutungen zufolge sprach er über Katerina Tichonowas Tochter Elsa.

Zudem gibt es in der Presse Informationen über Putins Kinder mit der ehemaligen Turnerin Alina Kabajewa. Laut Angaben des „Dossier“-Zentrums haben sie zwei Söhne, geboren 2015 und 2019, namens Iwan und Wladimir. Die Kinder tragen den Nachnamen Spiridonow, der vermutlich vom Namen des Großvaters des Präsidenten, Spiridon Putin, abgeleitet ist. Putins mutmaßliche uneheliche Tochter mit Swetlana Kriwonogich, Jelisaweta, trägt den Nachnamen Rudnowa und nutzte in sozialen Netzwerken das Pseudonym Luiza Rosowa.

Warum hält Wladimir Putin Informationen über seine Enkel und Kinder Ihrer Meinung nach so streng geheim? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!