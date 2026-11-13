Usbekistan U-20 spielt in einem umkämpften Spiel unentschieden gegen die Jugend von Venezuela

Die U-20-Nationalmannschaft von Usbekistan hat ihr neuestes internationales Freundschaftsspiel bestritten. In einem umkämpften und intensiven Duell gegen die U-20-Auswahl von Venezuela gab es keinen Sieger — 2:2.

Eine torreiche zweite Halbzeit und eine kämpferische Leistung

Während des spannenden und hart umkämpften Spiels zeigten unsere Vertreter Charakter auf dem Platz und erzielten wichtige Tore. Unter den aktiven Spielern der usbekischen Jugendauswahl konnten Davron Tolaganov (56. Minute) sowie Shorahim Shorahmedov (64. Minute) den gegnerischen Kasten treffen, den Ausgleich erzielen und in Führung gehen.

Spieldetails Daten und Statistiken Status Internationales Freundschaftsspiel Ergebnis Usbekistan U-20 — Venezuela U-20 — 2:2 Torschützen Davron Tolaganov (56'), Shorahim Shorahmedov (64') Stamm-Torhüter Nematillo Rustamjonov (21)

Startaufstellung und Einwechseloptionen

Der Cheftrainer testete in diesem Spiel die Fähigkeiten der Spieler und nahm eine Reihe von Auswechslungen vor.

Startaufstellung Usbekistan U-20: 21. Nematillo Rustamjonov, 2. Shorahim Shorahmedov, 4. Behruz Kopaysinov, 6. Diyor Ermanov, 7. Quvonch Abrayev, 11. Ulugbek Maratov, 13. Nurmuhammad Abduganiyev, 14. Behruz Abdusattorov, 17. Quvonishbek Saydaliyev, 19. Muhammadali Dilshodbekov, 22. Davron Tolaganov.

Spieler auf der Bank: Yusufkhonov, Musokhonov, Mahmudjonov, Najmiddinov, Soliyev, Omonkeldiyev, Ashurboyev, Shukurullayev, Bohodirhonov, Yusupov, Quvanishbayev, Abdurasulov.

Das Spiel diente als wichtige Etappe für unsere jungen Spieler, um internationale Erfahrung zu sammeln und sich auf kommende offizielle Turniere vorzubereiten.

Wie schätzen Sie die Chancen der U-20-Nationalmannschaft von Usbekistan bei zukünftigen offiziellen Wettbewerben ein? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!