Lemur reißt vor Staunen die Augen auf, als er ein ihm ähnelndes Spielzeug sieht

Ein Coquerel-Sifaka namens Neil, der im San Francisco Zoo lebt, erhielt ein Plüschtier geschenkt, das ihm ähnelt. Ein Video, das die Freude des Tieres beim Anblick des Geschenks zeigt, hat in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt.

In der Aufnahme reißt Neil, sobald er das Spielzeug sieht, die Augen weit auf und umarmt es fest. Danach lässt er seinen weichen Freund nicht mehr los und tollt vor Freude mit ihm auf einer Decke herum.

Laut Angaben des Zoos wurde ihm das Spielzeug von einer seiner Pflegerinnen, Lori, geschenkt. Das Video wurde am 12. November auf der Social-Media-Seite des San Francisco Zoos veröffentlicht.

Zur Erinnerung: Anfang 2026 eroberte auch ein Makakenbaby namens Panch aus Japan die Herzen der Internetnutzer, weil es eine enge Bindung zu einem Plüschtier aufbaute. Nachdem seine Mutter sich nicht um ihn gekümmert hatte, gaben ihm die Zoopfleger ein Plüsch-Orang-Utan-Spielzeug. Seitdem wurde er durch Videos berühmt, in denen er das Spielzeug ständig bei sich trägt und umarmt.