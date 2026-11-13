Ein ehemaliger Spieler des Moskauer Klubs ZSKA Wladimir Ponomarjow äußerte seine sensationellen und scharfen Ansichten zum Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Russland und Usbekistan (3:2). Obwohl das Team unter der Leitung von Waleri Karpin während des Spiels mit 0:2 zurücklag, zeigte es Charakter und drehte die Partie zu seinen Gunsten.

„Usbekistan kann nicht Fußball spielen“

Nach dem Spiel, das in der Presse für hitzige Diskussionen sorgte, verbarg der Veteran seine starke Unzufriedenheit mit der Leistung der russischen Nationalmannschaft nicht. Seiner Meinung nach hatten die russischen Spieler trotz des niedrigen Niveaus des Gegners große Schwierigkeiten:

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„Ich fühlte mich wie in einem Zirkus. Denn was ich sah, erinnerte mich an Bären, die im Zirkus Eishockey spielen. Wir hätten gegen einen solchen Gegner 5 Tore schießen müssen. Die usbekische Nationalmannschaft kann überhaupt nicht Fußball spielen. Und wir haben uns anderthalb Halbzeiten lang gegen eine so schwache Mannschaft gequält und sogar selbst Gegentore kassiert. Wenn wir verloren hätten, wäre das eine Schande gewesen“, sagte Ponomarjow Rusfootball in einem Interview mit der Publikation.

Spieldetails und Statistiken Daten und Details Spielstand Russland — Usbekistan: 3:2 Spielverlauf Usbekistan führte mit 2:0, Russland zeigte Charakter und gewann Cheftrainer Waleri Karpin (Russische Nationalmannschaft) Meinung des Kritikers Wladimir Ponomarjow (ehemaliger ZSKA-Spieler) war mit dem Spiel sehr unzufrieden

Diskussionen und öffentliche Reaktion

Solche scharfen und kontroversen Aussagen des russischen Veteranen sorgen in sozialen Netzwerken und auf Sportportalen für weitreichende Diskussionen. Fans und Experten betonen, dass man den Gegner auch bei Freundschaftsspielen respektieren sollte und dass die usbekische Nationalmannschaft in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht hat.

Dennoch wird darauf hingewiesen, dass die Defensivfehler und der langsame Start der Schützlinge von Waleri Karpin von Experten zu Recht kritisiert werden.

Wie begründet sind Ihrer Meinung nach die harten Worte des ehemaligen russischen Spielers über die usbekische Nationalmannschaft? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!