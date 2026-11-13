Welche Initiative hat die portugiesische Nationalmannschaft ergriffen, um Ronaldo zu ehren?

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Welche Initiative hat die portugiesische Nationalmannschaft ergriffen, um Ronaldo zu ehren?

Die portugiesische Nationalmannschaft hat zu Ehren eines der größten Spieler ihrer Geschichte, der seine internationale Karriere beendet hat, Cristiano Ronaldo,beschlossen, eine einzigartige und bewegende Initiative umzusetzen.

Besondere Nummer 7 im Spiel gegen Dänemark

A Bola berichtet, dass die portugiesischen Spieler bei ihrem Heimspiel in der UEFA Nations League gegen Dänemark mit Trikots mit der Nummer 7 auflaufen werden. Damit möchten die Teammitglieder dem legendären Stürmer, der sich kürzlich von der Nationalmannschaft verabschiedet hat, ihre unendliche Dankbarkeit ausdrücken.

Diese wichtige Entscheidung wurde bei einem speziellen Treffen mit dem Präsidenten des portugiesischen Fußballverbandes Pedro Proença, Nationaltrainer Jorge Jesus sowie den Mannschaftskapitänen Bernardo Silva, Rúben Dias und Bruno Fernandes getroffen.

Details zur Initiative

Daten und Fakten

Hauptgrund

Cristiano Ronaldos Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Besondere Aktion

Alle tragen die Nummer 7 im Spiel gegen Dänemark

Teilnehmer

Verbandsführung, Cheftrainer und Kapitäne

Nächste Spiele

November-Länderspielpause: Spiele gegen Dänemark und Wales

Wichtige bevorstehende Spiele

Zur Erinnerung: Die portugiesische Nationalmannschaft spielt während der Länderspielpause im November gegen Dänemark und Wales. Das mit Spannung erwartete Spiel gegen Dänemark ist 15. November für den

Glauben Sie, dass diese Ehrerbietung der portugiesischen Nationalmannschaft für Ronaldo dem Team zusätzliche mentale Stärke verleihen wird? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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