Saudi-Arabien verliert in zwei Monaten 20 Luftfahrzeuge: Erklärung der Huthi
In den eskalierten Zusammenstößen mit der „Ansar Allah“-Bewegung (Huthi) im Jemen Saudi-Arabien verzeichnete die Luftwaffe Berichten zufolge schwere Verluste. Laut offiziellen Erklärungen der Huthi wurden in den letzten zwei Monaten insgesamt 20 Luftfahrzeuge zerstört. Diese Situation deutet auf eine weitere Verschärfung der militärischen Spannungen in der Region hin.
Zusammensetzung der verlorenen Luftfahrzeuge
Nach Angaben aus offenen Quellen und offiziellen Huthi-Quellen umfasst die Liste der verlorenen Ausrüstung:
1 F-15SA Kampfflugzeug
2 Bayraktar-Drohnen
4 CH-4-Drohnen
9 Wing Loong II-Drohnen
3 Karayel-Drohnen
1 AH-6i-Hubschrauber
Zur Erinnerung: Am 16. September 2026 gab der militärische Sprecher der Huthi, General Yahya Sari, bekannt, dass ein F-15-Kampfflugzeug der saudischen Luftwaffe über der jemenitischen Provinz Marib mit einer Flugabwehrrakete abgeschossen wurde. Zudem wurde Mitte November 2026 die Zerstörung einer weiteren bewaffneten Aufklärungsdrohne über der Provinz Al-Jawf gemeldet.
Bereiche der militärischen Verluste
Details und Kennzahlen
Gesamtverluste
20 militärische Luftfahrzeuge (laut Huthi-Erklärung)
Hauptausrüstung
F-15SA-Jäger, verschiedene Drohnentypen und Hubschrauber
Gebiet der militärischen Operationen
Luftraum über den Provinzen Marib und Al-Jawf
Offizielle Position
Das saudische Verteidigungsministerium und die Arabische Koalition haben dies offiziell nicht bestätigt
Bruch des Waffenstillstands und zukünftige Risiken
Diese Zusammenstöße sind nach dem Bruch des vierjährigen Waffenstillstands im Sommer 2026 erneut eskaliert. Als Reaktion führt Saudi-Arabien regelmäßig Luftangriffe auf jemenitisches Gebiet durch. Die Huthi wiederum greifen Öl-Infrastrukturen und Flughäfen in Riad und den östlichen Regionen des Landes mit Raketen und Drohnen an. Um die Luftverteidigung zu stärken, haben Großbritannien und andere westliche Staaten die Entsendung zusätzlicher Kampfflugzeuge nach Saudi-Arabien angekündigt.
Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Bruch des Waffenstillstands im Jemen und die Verschärfung der militärischen Konflikte auf die geopolitische Lage im Nahen Osten auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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