In den eskalierten Zusammenstößen mit der „Ansar Allah“-Bewegung (Huthi) im Jemen Saudi-Arabien verzeichnete die Luftwaffe Berichten zufolge schwere Verluste. Laut offiziellen Erklärungen der Huthi wurden in den letzten zwei Monaten insgesamt 20 Luftfahrzeuge zerstört. Diese Situation deutet auf eine weitere Verschärfung der militärischen Spannungen in der Region hin.

Zusammensetzung der verlorenen Luftfahrzeuge

Nach Angaben aus offenen Quellen und offiziellen Huthi-Quellen umfasst die Liste der verlorenen Ausrüstung:

1 F-15SA Kampfflugzeug

2 Bayraktar-Drohnen

4 CH-4-Drohnen

9 Wing Loong II-Drohnen

3 Karayel-Drohnen

1 AH-6i-Hubschrauber

Zur Erinnerung: Am 16. September 2026 gab der militärische Sprecher der Huthi, General Yahya Sari, bekannt, dass ein F-15-Kampfflugzeug der saudischen Luftwaffe über der jemenitischen Provinz Marib mit einer Flugabwehrrakete abgeschossen wurde. Zudem wurde Mitte November 2026 die Zerstörung einer weiteren bewaffneten Aufklärungsdrohne über der Provinz Al-Jawf gemeldet.