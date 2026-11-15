Ursache für die massive Störung im US-Luftfahrtsystem bekannt gegeben

Die fast fünfstündige Störung im US-Luftfahrtsystem, die zu Verspätungen oder Annullierungen von über 20.000 Flügen führte, könnte durch einen Router verursacht worden sein, der vom staatlichen Auftragnehmer L3Harris installiert wurde. Vorläufigen Informationen zufolge sandte das neue Gerät eine übermäßige Anzahl von Verbindungsanfragen an andere Router und überlastete so das Kommunikationssystem, berichtete Reuters.

Der Vorfall ereignete sich am 13. November. Die US-Luftfahrtbehörde FAA sah sich aus Sicherheitsgründen gezwungen, den Flugverkehr landesweit vorübergehend einzustellen. Das Problem trat in 17 der 22 Flugverkehrskontrollzentren des Landes auf.

US-Verkehrsminister Sean Duffy erklärte, dass L3Harris geplante Wartungsarbeiten durchführte, um alte Kupferkabel-Kommunikationsleitungen durch ein Glasfasersystem zu ersetzen. Die Probleme könnten mit den in Einrichtungen in Arkansas und Texas installierten Routern zusammenhängen.

Duffy erklärte, dass die neuen Router alle 4–5 Sekunden über 1.000 Verbindungsanfragen an andere Geräte sandten. Infolgedessen kam es in den FAA-Zentren zu Instabilitäten beim Datenaustausch über Flugzeuge und Radar.

Es ist noch nicht geklärt, ob die Fehlfunktion auf einen Defekt der Router selbst oder auf einen Fehler bei der Installation und Wartung zurückzuführen ist. Duffy teilte mit, dass die Untersuchung der Ursachen des Vorfalls in Zusammenarbeit mit Unternehmensvertretern andauert.

L3Harris erklärte, den Vorfall sehr ernst zu nehmen und die FAA bei der Untersuchung zu unterstützen. Das Unternehmen hat über 70 Prozent der geplanten Arbeiten zur Umstellung des alten Kupferkabel-Kommunikationssystems auf ein Glasfasernetz abgeschlossen.

Es wurde bekannt gegeben, dass die auszutauschenden Router seit fast 25 Jahren in Betrieb waren. Ein Upgrade war bereits für 2006 vorgesehen. Die US-Luftfahrtbehörde gibt jährlich fast 1 Milliarde Dollar für die Instandhaltung veralteter Kommunikationssysteme aus.