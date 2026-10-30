Schreckliche Kollision am Himmel: Zwei Hubschrauber in den USA abgestürzt, es gibt Todesopfer

Im US-Bundesstaat Oregon kam es zu einem schrecklichen Flugunglück, als zwei Hubschrauber in der Luft kollidierten. Bei dem Zusammenstoß am offenen Himmel nahe dem McMinnville Municipal Airport kamen drei Menschen ums Leben — ein junger Fluglehrer, ein erfahrener lokaler Pilot sowie ein aus Großbritannienstammender Flugschüler.

Der Vorfall ereignete sich am 29. Oktober gegen 14:15 Uhr Ortszeit im Yamhill County. Details zur Tragödie und den Opfern wurden vom Sheriff des Countys, Sam Elliott, sowie der Federal Aviation Administration (FAA) bekannt gegeben.

Details zum Absturz und den Opfern

Nach Angaben des Sheriff-Büros und CNN befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls insgesamt drei Personen in den Hubschraubern:

Der Fluglehrer und der Schüler aus Großbritannien: Bei dem Absturz kamen die 22-jährige Fluglehrerin Maddie Aasbo aus Texas sowie ihr britischer Flugschüler ums Leben;

Der Pilot des zweiten Hubschraubers: Der 38-jährige erfahrene Pilot Tyler Sterdevant aus Oregon, der allein an Bord des zweiten Luftfahrzeugs war, verstarb ebenfalls noch am Unfallort;

Absturzstelle: Nach der Kollision stürzten beide Maschinen auf ein privates landwirtschaftliches Feld in der Nähe des Flughafens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der rote Hubschrauber in Stücke gerissen, während der grüne umkippte.

„Ich hörte ein lautes Kreischen von Metall“: Was sagen Augenzeugen?

Ein Anwohner namens Leo Rodriguez, der in einem nahegelegenen Familienweingut arbeitete, wurde unmittelbarer Zeuge des Vorfalls und rief sofort den Notruf 911:

„Plötzlich hörte ich einen lauten Knall und das Geräusch von kreischendem Metall. Als ich nach oben schaute, sah ich, wie zwei Hubschrauber in der Luft zusammenstießen. Mein Gehirn konnte das Gesehene für einige Sekunden nicht verarbeiten. So etwas sieht man nicht jeden Tag. Sie trudelten in der Luft und stürzten sofort ab“, sagt der Zeuge.

Untersuchung und Hubschraubermodelle

Nach einer ersten Stellungnahme des US National Transportation Safety Board (NTSB) handelt es sich bei den verunglückten Luftfahrzeugen um:

Beteiligte Maschinen: Eine Robinson R-22 , die einen Ausbildungsflug absolvierte, sowie eine Airbus AS350 (H125) , die sich in einem Wartungstest befand, kollidierten;

Firma Jerry Trimble Helicopters: Das Unternehmen „Jerry Trimble Helicopters“, das sich auf Pilotenausbildung und Hubschraubervermietung spezialisiert hat, bestätigte, dass eines seiner Fluggeräte in den Vorfall verwickelt war, und erklärte, vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden zu kooperieren;

Sicherheitsmaßnahmen: Ein etwa 1,5 Kilometer langer Abschnitt der lokalen Route 233 wurde von der Polizei vollständig gesperrt, damit Rettungskräfte und Luftfahrtexperten die Unfallstelle untersuchen konnten.

Die Federal Aviation Administration und eine Sonderkommission untersuchen derzeit, wie es bei klaren Sichtverhältnissen zu einer Kollision der beiden Luftfahrzeuge auf derselben Flugbahn kommen konnte.