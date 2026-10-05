Israelische Medien haben ein schockierendes Detail veröffentlicht, das im Nahen Osten und in internationalen Luftfahrtsicherheitskreisen für großes Aufsehen und Besorgnis gesorgt hat. Laut dem renommierten Ynet Nachrichtenportal und dessen bekannter Analystin und Journalistin Smadar Peri zielte ein Pilot der führenden Fluggesellschaft der VAE, „Flydubai“, darauf ab, einen groß angelegten Terroranschlag in Tel Aviv zu verüben.

Dem Bericht zufolge plante der Pilot, das von ihm gesteuerte Passagierflugzeug in den „Azrieli“-Komplex zu steuern, ein Wahrzeichen der Stadt, um eine Katastrophe ähnlich der Anschläge vom 11. September 2001 in den USA zu wiederholen.

Das Ziel: Die Azrieli-Türme und Tausende Zivilisten

Die drei berühmten Wolkenkratzer im Zentrum von Tel Aviv – rund, dreieckig und quadratisch – sind das geschäftigste Finanz- und Handelszentrum des Landes, das täglich von Zehntausenden Menschen besucht wird.

Laut den von der Journalistin Smadar Peri enthüllten Ermittlungsergebnissen:

Der Pilot beabsichtigte, den Plan während des Landeanflugs auf den Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv oder beim Überfliegen des israelischen Luftraums umzusetzen;

Die Wahl des Azrieli-Komplexes als Ziel deutet darauf hin, dass die größte Zahl an Opfern und Zerstörungen in der Geschichte der Region beabsichtigt war;

Diese potenzielle Katastrophe wurde durch erfolgreiche Sicherheitsmaßnahmen und die schnelle Wachsamkeit der Geheimdienste verhindert.

Ein neues Signal für die internationale Luftfahrtsicherheit

Dieser Vorfall hat die regelmäßigen Flugverbindungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie die Fragen der Überprüfung und psychologischen Kontrolle von Personal bei globalen Fluggesellschaften auf die Tagesordnung gesetzt:

Reaktion der Sicherheitsdienste: Es wird erwartet, dass die israelischen Sicherheitsstrukturen die Kontrollalgorithmen für alle ausländischen Flugzeuge, die in den Luftraum des Landes eindringen, überarbeiten werden;

Luftfahrtstandards: Es wird gefordert, die Kontrollmaßnahmen für den psychischen Zustand, die Überzeugungen und die Verbindungen von Piloten, die internationale Flüge durchführen, weltweit zu verschärfen.

Obwohl sich die Fluggesellschaft „Flydubai“ und offizielle Stellen bisher nicht ausführlich zu den journalistischen Ermittlungen geäußert haben, ist dieser auf Ynet veröffentlichte Bericht bereits zu einem der meistdiskutierten Themen in der internationalen Diplomatie und Luftfahrt geworden.