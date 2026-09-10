Schrecklicher Mord in Sankt Petersburg: Sohn tötet Mutter und versteckt sie im Gefrierschrank

Ein schreckliches und unvorstellbares Verbrechen in der russischen Nordhauptstadt hat die Öffentlichkeit erschüttert. In einem gewöhnlichen Wohnhaus am Lenin-Prospekt im Bezirk Kirowski in Sankt Petersburg erstach ein 42-jähriger Mann seine eigene Mutter und legte die Leiche in eine große Gefriertruhe, um die Spuren zu verwischen. Laut dem Telegram-Kanal „112“ und Berichten der Strafverfolgungsbehörden ereignete sich der Mord bereits im August, und der Täter lebte 18 Tage lang mit seiner gefrorenen Mutter in derselben Wohnung. Erst nach fast drei Wochen, als er die Schuld oder die Angst nicht mehr ertragen konnte, stellte er sich einer Patrouille der Rosgvardija auf der Straße und gestand die Tat.

Was trieb einen Mann dazu, seine eigene Hand gegen seine Mutter zu erheben, welche Spielsucht führte zu diesem blutigen Konflikt und warum war ein psychisch kranker Mann, der bereits zwei Menschen getötet hatte, auf freiem Fuß? Am Ende des Artikels präsentieren wir Ihnen alle Details der Ermittlungen und die laufenden Untersuchungen des Ermittlungskomitees der Russischen Föderation.

Spielschulden und verstecktes Geld: Der wahre Grund für das blutige Verbrechen

Erste Erkenntnisse der Ermittlungsbehörden und Kriminalisten haben die dunkle Wahrheit hinter der Tragödie enthüllt:

Zeit und Ort des Konflikts: Der Mord ereignete sich am 22. August in der Wohnung am Lenin-Prospekt, wurde jedoch erst am 9. September bekannt, nachdem sich der Täter freiwillig gestellt hatte.

Glücksspiel und Ludomanie: Es stellte sich heraus, dass der 42-jährige Mann süchtig nach Sportwetten (Glücksspiel) war und heimlich die Ersparnisse der Familie im Internet verspielt hatte.

Tragische Konfrontation: Die 64-jährige Mutter zählte gerade ihre Ersparnisse im Zimmer, als ihr Sohn hereinkam; er befürchtete, sie würde bemerken, dass Geld fehlte, und einen Streit anfangen.

Brutaler Messerangriff: Während des darauffolgenden Streits griff der Mann zu einem Messer und fügte seiner Mutter schwere Verletzungen zu – die ältere Frau verstarb noch am Tatort.

Einfrieren der Leiche: Um die Spuren des Verbrechens zu verwischen, legte der Mörder die Leiche seiner Mutter in eine Gefriertruhe in der Wohnung und deckte sie ab.

„Die Sucht nach Glücksspiel und Online-Wetten hat dem Mann jegliche Menschlichkeit geraubt und ihn dazu gebracht, das Leben seiner eigenen Mutter zu beenden“, betonen die Ermittler.

Bereits zwei Menschen getötet: Die dunkle Vergangenheit und der psychische Zustand des Mörders

Im Rahmen des Strafverfahrens, das von der Hauptverwaltung des Ermittlungskomitees der Russischen Föderation für Sankt Petersburg eingeleitet wurde, kamen weitere schreckliche Fakten ans Licht:

Vergangenheit des Verbrechens: Der 42-jährige Mann wurde bereits früher für ein ähnlich schweres Verbrechen – Raub und gleichzeitig Tötung von zwei Personen strafrechtlich verfolgt.

Kaschenko-Krankenhaus: Damals stufte ihn ein forensisch-psychiatrisches Gutachten als unzurechnungsfähig ein, und er befand sich in einer zwangsweisen Behandlung in der Kaschenko-Psychiatrie.

Dispensar-Überwachung: Nach seiner Behandlung stand er unter neuropsychiatrischer Beobachtung und lebte frei in der Stadt.

Erneute Begutachtung und Verhaftung: Gegen den Verdächtigen wurde ein Strafverfahren gemäß Teil 1 Artikel 105 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Mord) eingeleitet; die Ermittlungen prüfen seine Inhaftierung und haben ein neues forensisch-psychiatrisches Gutachten angeordnet, um seinen Geisteszustand zum Zeitpunkt der Tat zu bewerten.

Unkontrollierte Gefahr in der Gesellschaft und das Drama der Ludomanie

Dieser schreckliche Mord inSankt Petersburg hat zwei große Probleme der modernen Gesellschaft offengelegt: Ludomanie (Spielsucht) und die mangelnde Kontrolle über psychisch kranke Personen, die schwere Straftaten begangen haben. Dass eine Person, die bereits zwei Menschen getötet hatte, unkontrolliert mit ihrer alten Mutter zusammenleben konnte, während sie im Strudel des Online-Glücksspiels versank, bereitete den Boden für eine unvermeidliche Tragödie. Das Verstecken der Tat über 18 Tage und das anschließende Stellen bei der Polizei zeigt nicht nur die Schwere des Verbrechens, sondern auch, dass solche Personen tickende Zeitbomben in der Gesellschaft sind. Nun muss die Untersuchung nicht nur die Taten des Mörders bewerten, sondern auch die Arbeit der verantwortlichen Stellen, die ihn nicht ausreichend überwacht haben.

Finden Sie es richtig, dass Personen, die nach schweren Straftaten als psychisch krank eingestuft wurden, nach der Behandlung freigelassen werden und in der Gesellschaft leben, oder sollten sie lebenslang in speziellen Einrichtungen untergebracht werden? Welche drastischen Maßnahmen sind gegen Sportwetten und Online-Glücksspiel erforderlich, die das Leben von Familien zerstören? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse, die zur Wachsamkeit aufruft, mit Ihren Angehörigen und Freunden!