3 Monate altes Baby sieht seine Mutter zum ersten Mal mit Brille (Video)

Ein Video über den dreimonatigen Metehan, der mit einer angeborenen Sehbehinderung zur Welt kam, hat in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit erregt. Als das Baby zum ersten Mal eine Brille mit 23 Dioptrien trug, blickte es seine Mutter voller Liebe an. Sein aufrichtiger Blick ließ die Herzen vieler Nutzer schmelzen.

Das Video zeigt den Moment, in dem das Baby die Brille aufgesetzt bekommt und seine Mutter ansieht. Das Video verbreitete sich am 7. November in den sozialen Netzwerken und wurde innerhalb kurzer Zeit über 2 Millionen Mal angesehen.

Es gibt bisher keine unabhängigen offiziellen Informationen über die Sehbehinderung des Babys, die genaue Dioptrienzahl der Brille oder den genauen Aufnahmeort des Videos. Da die Mutter im Video jedoch auf Türkisch mit ihrem Kind spricht, ist davon auszugehen, dass sich der Vorfall in der Türkei ereignet hat.