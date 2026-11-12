Die kleine Geste eines Imams für ein Kätzchen berührt viele Menschen in den sozialen Medien

Ein herzerwärmendes Ereignis in einer Moschee in der Türkei hat in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit erregt. Ein Kätzchen, das Schutz vor der Kälte suchte, betrat die Moschee und schlief dort ein.

Als der Imam dies sah, wollte er nicht, dass das Tier friert. Ohne das Kätzchen zu stören, deckte er es sanft mit einem Gebetsteppich zu. Diese kleine Geste der Güte erwärmte die Herzen vieler Menschen.

Das Foto von diesem Moment verbreitete sich im Internet und wurde von den Nutzern sehr positiv aufgenommen. In den Kommentaren loben viele die Fürsorge des Imams für das Tier und würdigen seine Barmherzigkeit.

Dieses einfache Ereignis erinnert an eine Wahrheit: Manchmal kann schon eine kleine gute Tat große Freude bereiten und Mitgefühl in den Herzen der Menschen wecken.