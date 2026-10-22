Mutter und Tochter mit identischer weißer Haarsträhne: Einzigartige Ähnlichkeit sorgt für Staunen

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Mutter und Tochter mit identischer weißer Haarsträhne: Einzigartige Ähnlichkeit sorgt für Staunen

Die nigerianische Fernsehmoderatorin Elma Godwin und ihre zweite Tochter wurden mit einem besonderen genetischen Merkmal geboren. Beide haben an exakt derselben Stelle in der Mitte ihrer Stirn eine weiße Haarsträhne. Diese ungewöhnliche Ähnlichkeit hat in den sozialen Medien für großes Aufsehen gesorgt.

Elma erzählt, dass sie seit ihrer Geburt mit einer weißen Haarsträhne an der Stirn lebt. Dieses Merkmal ist auf einen Pigmentmangel in einem bestimmten Haarbereich zurückzuführen und wird als Poliosis bezeichnet. Bis zu ihrem 24. Lebensjahr hatte die Moderatorin niemanden getroffen, der ihr ähnelte. Erst als sie in sozialen Netzwerken Menschen mit demselben Merkmal sah, erkannte sie, dass sie mit diesem Zustand nicht allein ist.

Das erstaunlichste Ereignis in ihrem Leben ereignete sich jedoch bei der Geburt ihres zweiten Kindes. Noch bevor die Nabelschnur des Babys durchtrennt wurde, achtete Elma auf dessen Haare. Das kleine Mädchen wurde genau wie ihre Mutter mit einer weißen Haarsträhne an derselben Stelle der Stirn geboren.

Da Elmas älteste Tochter dieses Merkmal nicht hatte, war auch das medizinische Personal bei der Entbindung über das einzigartige Aussehen des Babys erstaunt.

Nach diesem Ereignis wandte sich die Moderatorin an Menschen mit ähnlichen äußeren Merkmalen und rief dazu auf, sich für ihre Einzigartigkeit nicht zu schämen und diese nicht zu verstecken.

Auch die Nutzer sozialer Medien blieben von dieser Geschichte nicht unberührt. Einige schrieben, dass sie die Geschichte tief berührt habe, während andere betonten, dass sich das Mädchen beim Heranwachsen nicht allein fühlen werde, da es seine Mutter an der Seite habe, die dasselbe Merkmal teilt.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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