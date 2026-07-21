Colossal Biosciences, das Unternehmen zur Wiederbelebung ausgestorbener Arten, könnte 30 Milliarden Dollar wert sein

Colossal Biosciences, ein Startup, das revolutionäre Projekte in der Genetik und Biotechnologie umsetzt, steht vor einer massiven Steigerung seines Unternehmenswerts. Das Unternehmen, das darauf abzielt, ausgestorbene Arten wie das Wollhaarmammut und den Dodo wiederzubeleben, führt derzeit Gespräche über eine neue Investitionsrunde. Wie Axios berichtet, wird der Marktwert des Unternehmens im Rahmen dieser Vereinbarung auf 20 bis 30 Milliarden Dollar geschätzt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Vor nur 16 Monaten wurde das Startup mit 10,2 Milliarden Dollar bewertet. Der fast dreifache Anstieg in so kurzer Zeit zeigt das enorme Interesse der Investoren an Technologien zur "De-Extinktion" (Wiederbelebung von Arten). Obwohl noch nicht bekannt ist, wer die neue Investitionsrunde anführen wird und wie viel Kapital genau aufgenommen werden soll, wurde mitgeteilt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr begonnen hat, erste Umsätze zu erzielen.

Einnahmequellen und staatliche Partnerschaften

In einem Interview mit TechCrunch nannte Ben Lamm, Gründer und CEO von Colossal Biosciences, die drei Hauptgeschäftsbereiche des Unternehmens. Insbesondere bietet das Startup seine Naturschutztechnologien der US-Regierung und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) an. Laut Wired haben die VAE kürzlich 60 Millionen Dollar in das Projekt investiert.

Das Unternehmen beschränkt sich nicht nur auf die Wiederbelebung von Tieren, sondern hat auch mehrere unabhängige Startups ausgegründet. Dazu gehören Breaking, das sich mit dem Abbau von Plastikmüll befasst, die computergestützte Biologie-Plattform Form Bio sowie das auf AI basierende Unternehmen Astromech, das im März mit 2 Milliarden Dollar bewertet wurde. Diese Tochtergesellschaften zeigen das enorme kommerzielle Potenzial der Technologien von Colossal.

Künstliche Gebärmutter und Zukunftspläne

Eine der aufsehenerregendsten Entwicklungen des Unternehmens ist die Technologie einer künstlichen Gebärmutter für Tiere. Laut Ben Lamm könnte diese Technologie in Zukunft auch zur Behandlung von Unfruchtbarkeit bei Menschen eingesetzt werden. Wie Rolling Stone berichtet, werden die ersten Prototypen dieses Geräts für das nächste Jahr erwartet.

Sollte es Colossal Biosciences gelingen, Mammuts und andere ausgestorbene Tiere in ihren natürlichen Lebensraum zurückzubringen, plant das Unternehmen, zusätzliche Einnahmen durch "Biodiversitäts-Credits" zu erzielen. Dieses System ähnelt dem heute weit verbreiteten Mechanismus der CO2-Zertifikate und sieht eine marktbasierte Vergütung für Beiträge zur Wiederherstellung der Natur vor.

Der heutige Weltmarkt erlebt einen großen Aufschwung in den Bereichen Longevity-Tech, alternative Energien und Deep-Tech. Das Projekt Colossal Biosciences steht genau im Zentrum dieser Trends und gewinnt nicht nur wissenschaftlich, sondern auch wirtschaftlich massiv an Bedeutung. Bisher haben die Unternehmensvertreter eine offizielle Stellungnahme zur neuen Investitionsrunde abgelehnt.