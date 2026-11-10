Frau ändert während der Schwangerschaft ihre Augenfarbe für ein blauäugiges Kind

In russischen sozialen Netzwerken sorgte die ungewöhnliche Behauptung einer jungen Frau für hitzige Diskussionen. Sie behauptet, sich während der Schwangerschaft einer Augenfarbänderung unterzogen zu haben, um sicherzustellen, dass ihr Kind mit blauen Augen zur Welt kommt. Ihrer Ansicht nach könnten solche Veränderungen im mütterlichen Organismus auch die DNA des ungeborenen Kindes beeinflussen.

Es ist bekannt, dass es heute verschiedene kosmetische und chirurgische Methoden gibt, um die Augenfarbe zu verändern. Dazu gehören das Einsetzen künstlicher Iris-Implantate, Laserbehandlungen und die Keratopigmentierung.

Beispielsweise wird behauptet, dass durch den Einsatz von Lasern das Melanin-Pigment auf der Iris reduziert werden kann, um braune Augen blau erscheinen zu lassen. Ein solcher Eingriff kann etwa 20 Sekunden dauern. Eine weitere moderne Methode ist die Keratopigmentierung oder das sogenannte „Hornhaut-Tätowieren“. Sie basiert darauf, der Hornhaut mithilfe spezieller Geräte und biologisch verträglicher Pigmente eine neue Farbe zu verleihen.

Die entscheidende Frage ist jedoch: Ist es möglich, dieses Merkmal durch eine Änderung der eigenen Augenfarbe auf das ungeborene Kind zu übertragen?

Eine junge russische Kosmetikerin, die ihre Augenfarbe kürzlich geändert hat, glaubt, dass dies möglich sei. In einem bekannten Podcast erzählte sie im Gespräch mit einem Arzt, dass sie den Eingriff während der Schwangerschaft habe durchführen lassen, damit ihr Kind blauäugig geboren werde. Die Frau war davon überzeugt, dass sich ihre eigene DNA automatisch an die neue Augenfarbe anpassen würde.

Obwohl der Podcast-Moderator ihre Ausführungen gelassen hinnahm, lösten diese Aussagen in den sozialen Medien großes Interesse und spöttische Reaktionen aus. Viele Nutzer kritisierten die Behauptung der Frau und hinterließen ironische Kommentare.

So wurde die Behauptung der jungen Frau, das Aussehen ihres Kindes durch eine Änderung der eigenen Augenfarbe beeinflussen zu können, zu einem Thema für Witze und Debatten im Internet. Tatsächlich wird die Augenfarbe eines Menschen jedoch durch genetische Merkmale bestimmt. Kosmetische Veränderungen bei den Eltern verändern die DNA des Kindes nicht.