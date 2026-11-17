Die traditionellen usbekischen Ayvane, die vom Präsidenten der Republik Usbekistan dem US-Führer Donald Trump geschenkt wurden, wurden in der berühmten und historischen West Potomac Park Region offiziell installiert. Dies teilte der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter Usbekistans in den USA, Furqat Sidiqov, mit.

Feierliche Eröffnung und nationale Symbole

An der Veranstaltung in der US-Hauptstadt nahmen Vertreter beider Länder, das diplomatische Korps sowie die lokale Öffentlichkeit teil. Wie auf den Videoaufnahmen zu sehen ist, fand die Eröffnungszeremonie unter den Nationalflaggen Usbekistans und der USA in einer feierlichen Stimmung statt.

Diese Ayvane, ein einzigartiges Beispiel usbekischer Handwerkskunst, zeichnen sich durch ihre feinen Schnitzereien, nationalen Architekturelemente und hochwertigen Holzprodukte aus. Sie ermöglichen es den Gästen Washingtons und den Einwohnern der Stadt, das reiche kulturelle Erbe und die Kunst des usbekischen Volkes zu genießen.

Projektdetails Einzelheiten Geber Präsident der Republik Usbekistan Shavkat Mirziyoyev Empfänger Donald Trump (US-Seite) Standort Stadt Washington, historischer West Potomac Park Bereich Bedeutung Symbol für die Stärkung der kulturellen und humanitären Beziehungen zwischen Usbekistan und den USA

Internationale Zusammenarbeit und Kulturdiplomatie

Solche Projekte spielen eine wichtige Rolle bei der Stärkung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern. Dass die nationalen Ayvane in einem historischen Park in der Hauptstadt der USA errichtet wurden, ist ein klarer Beweis dafür, dass die usbekische nationale Kunst weltweit anerkannt und gefördert wird.

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