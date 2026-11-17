«Islam, wenn du reden willst, kannst du zu mir kommen oder ich komme zu dir. Wir können uns mit all deinen Brüdern treffen und alles in Ruhe besprechen.

Dvalishvili erklärte, er sei bereit, sich mit Islam Makhachev zu treffen, um die entstandenen Differenzen in Ruhe zu klären. Der Kämpfer betonte, dass er dafür keine besonderen Bedingungen stelle und das Gespräch an einem für beide Seiten bequemen Ort stattfinden könne.

Der ehemalige UFC-Champion Merab Dvalishvili hat sich bezüglich des Konflikts mit Umar und Usman Nurmagomedov bereit erklärt, sich persönlich mit Islam Makhachev zu treffen. Der georgische Kämpfer sagte, er sei bereit, zu Islam zu gehen oder ihn zu empfangen, um die Angelegenheit offen zu besprechen. Er kritisierte jedoch die Nurmagomedovsscharf für ihr Verhalten in der jüngsten Situation.

Ich habe zu 100 Prozent recht. Genau deshalb haben Ahmad Gadjimagomedov und ich uns die Hand gegeben und einen Schlussstrich unter diese Angelegenheit gezogen. Es ergab keinen Sinn, den Streit fortzusetzen», sagte Merab.

Verurteilung des Verhaltens von Umar und Usman

Der georgische Kämpfer gab an, dass er die Meinungsverschiedenheit mit Ahmad Gadjimagomedov durch ein persönliches Gespräch gelöst habe. Seiner Meinung nach gab es keinen Grund, den Konflikt fortzusetzen, nachdem dieser Punkt geklärt war.

Dvalishvili verhehlte jedoch nicht seine Unzufriedenheit über das Verhalten von Umar und Usman Nurmagomedov in dieser Situation.

«Aber das Verhalten von Umar und Usman in dieser Situation war absolut sinnlos. Deshalb haben beide meinen Respekt verloren und gezeigt, dass sie Feiglinge sind», fügte er hinzu.

Geht der Konflikt weiter?

Aus Merabs Aussage geht hervor, dass er einem direkten Dialog mit Islam Makhachev nicht abgeneigt ist. Im Gegenteil, er schlägt vor, sich unter Beteiligung aller Parteien zu treffen, um die Differenzen auszuräumen.

Seine scharfen Worte über Umar und Usman könnten jedoch die Spannungen um den Konflikt aufrechterhalten. Bisher ist nicht bekannt, wie Islam Makhachev auf dieses Angebot reagieren wird.

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf Makhachevs Antwort: Wird er Merabs Treffen annehmen oder wird der Konflikt auf Erklärungen in den sozialen Medien beschränkt bleiben?