Im Rahmen der FIFA-Abstellungsperioden finden derzeit internationale Freundschaftsspiele zwischen den Nationalmannschaften statt. In den jüngsten Begegnungen gab es einige interessante Ergebnisse: Paraguay besiegte Japan, während Russland Venezuela zu Hause mit zwei Toren Vorsprung schlug. Jordanien setzte sich gegen Australien durch und Südkorea gewann knapp in Katar.

Paraguay bestraft Japan mit zwei Toren

Eines der bemerkenswertesten Spiele des Tages war das Duell zwischen Japan und Paraguay. In dieser Partie gewannen die Südamerikaner mit 2:1.

Die Paraguayer begannen das Spiel sehr aktiv. Noch vor Ablauf der zweiten Minute erzielte Cáceres den Führungstreffer für sein Team. In der 40. Minute der ersten Halbzeit baute Gómez die Führung weiter aus.

Die japanische Nationalmannschaft setzte alles daran, die Niederlage abzuwenden. In der 85. Minute verkürzte Fukuda den Rückstand. In der verbleibenden Zeit gelang den Gastgebern jedoch kein weiterer Treffer mehr.

Japan – Paraguay – 1:2

Tore: Fukuda (85.) – Cáceres (2.), Gómez (40.).

Russland lässt Venezuela keine Chance

Die russische Nationalmannschaft empfing Venezuela in Krasnodar. Das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg der Gastgeber.

In der ersten Halbzeit gelang es keinem der Teams, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen. Doch nach der Pause erhöhte Russland den Druck in der Offensive.

In der 59. Minute eröffnete Aleksey Miranchuk den Torreigen. 16 Minuten später traf er erneut und schnürte damit einen Doppelpack. Auf diese Weise sicherte sich Russland einen souveränen Heimsieg.

Russland – Venezuela – 2:0

Tore: Aleksey Miranchuk (59., 75.).

Die Startaufstellung der russischen Nationalmannschaft: Safonov, Vakhaniya, Danilov, Malyokhin, Langovich, Batrakov, Mironov, Miranchuk, Dmitriy Glebov, Konstantin Glebov und Komlichenko.

Jordanien besiegt Australien

Ein weiteres beachtliches Ergebnis wurde im Spiel zwischen Jordanien und Australien erzielt. Die Jordanier gewannen mit 2:0 gegen ihren Gegner.

In der 34. Minute erzielte Musa Al-Taamari den Führungstreffer. Die australische Nationalmannschaft versuchte während des Spiels, das Blatt zu wenden, konnte die jordanische Abwehr jedoch nicht knacken.

In der Nachspielzeit, in der 90.+3 Minute, erzielte Olwan das zweite Tor und besiegelte damit den Sieg für Jordanien.

Jordanien – Australien – 2:0

Tore: Al-Taamari (34.), Olwan (90.+3).

Südkorea gewinnt in Katar

Im Spiel Katar gegen Südkorea in Doha setzten sich die Gäste knapp durch.

Das einzige Tor des Spiels fiel in der 43. Minute der ersten Halbzeit. Se-hun traf für Südkorea und sicherte damit den Sieg.

Obwohl die katarische Nationalmannschaft in der zweiten Halbzeit versuchte, auszugleichen, konnte Südkorea die Führung verteidigen.

Katar – Südkorea – 0:1

Tor: Se-hun (43.).

Ergebnisse der FIFA-Abstellungsperiode

Spiel Ergebnis Japan – Paraguay 1:2 Russland – Venezuela 2:0 Jordanien – Australien 2:0 Katar – Südkorea 0:1

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die jüngsten Freundschaftsspiele einige interessante Ergebnisse lieferten. Besonders die Niederlage Japans gegen Paraguay und der Sieg Jordaniens über Australien waren die Höhepunkte des Tages. Russland hingegen überzeugte durch einen souveränen Sieg gegen Venezuela dank eines Doppelpacks von Miranchuk.