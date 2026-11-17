In der russischen Stadt Machatschkala, der Hauptstadt Dagestans, hat sich eine Tragödie ereignet, die die Sportwelt erschüttert hat. Der 31-jährige Bronzemedaillengewinner der russischen Sambo-Meisterschaft, Vatsilow Dawudow kam bei einem bewaffneten Angriff durch Unbekannte ums Leben. Berichten der Telegram-Kanäle „Iswestija“ und „112“ zufolge erlitt der Sportler eine schwere Schusswunde am Kopf.

Wie kam es zu dem Mord?

Die Tragödie ereignete sich in der Nähe des Bankettsaals „Marakesch“ in Machatschkala. Als Vatsilow Dawudow, der an einer Veranstaltung teilnahm, das Gebäude verließ, eröffneten Unbekannte das Feuer auf ihn.

Vorgehensweise der Angreifer: Ersten Informationen zufolge wurden die Schüsse aus einem schwarzen Toyota Camry abgegeben. Eine der Kugeln traf den Sportler am Kopf.

Versuch der Krankenhauseinlieferung: Nach dem Angriff flohen die Täter vom Tatort. Zeugen versuchten, den verletzten Sportler sofort in ihrem eigenen Auto in ein Krankenhaus zu bringen, doch er verstarb noch auf dem Weg dorthin.

Die Polizei hat den speziellen „Perechwat“-Plan in der Stadt ausgerufen, um die Verdächtigen zu fassen. Das Untersuchungskomitee der Russischen Föderation hat ein Strafverfahren gemäß Artikel 105 Teil 1 des Strafgesetzbuches („Mord“) eingeleitet. Medienberichten zufolge könnte es vor dem Angriff zu einem verbalen Streit zwischen dem Sportler und Einheimischen gekommen sein. Bisher gibt es keine offiziellen Informationen über die Festnahme der Verdächtigen.

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Was für ein Sportler war Vatsilow Dawudow?

Der verstorbene Vatsilow Dawudow war einer der bekanntesten Ringer, die in der Sportwelt große Erfolge erzielt haben. Er wurde am 29. März 1995 im Dorf Gindob im Bezirk Tljarata, Dagestan, geboren. 2009 zog er nach Machatschkala und begann auf Initiative seines Bruders Nadschibula ernsthaft mit Judo und Sambo. Sein Mentor war der verdiente Trainer Russlands, Schamil Alijew.

Die herausragendsten Ergebnisse in der Karriere des Sportlers:

2015: Bronzemedaille bei der russischen Meisterschaft der Judokas unter 23 Jahren.

Europapokal: Er gewann das prestigeträchtige Turnier in Orenburg und besiegte im Finale Rustam Amirmetow.

Regionale und nationale Erfolge: 2020 wurde er Sambo-Meister des Föderationskreises Nordkaukasus und 2022 Dagestan-Meister im Judo im Schwergewicht.

Russische Meisterschaft: 2023 gewann er bei der russischen Sambo-Meisterschaft in Perm die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse über 98 kg. Er vertrat Russland auch auf internationaler Ebene.

Letzte Erfolge: 2024 gewann er Bronze beim russischen Pokal in Tjumen und im Mai 2025 belegte er den dritten Platz beim gesamtrussischen Turnier zum Gedenken an Magomed Partschijew in Nasran.

Was glauben Sie, welche weiteren strengen Maßnahmen sollten die Strafverfolgungsbehörden ergreifen, um zu verhindern, dass berühmte Sportler auf solch tragische Weise ihr Leben verlieren? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!