„Sie sind keine Männer“: Merab Dvalishvili verurteilt die Nurmagomedovs nach dem Konflikt scharf
Usman und Umar Nurmagomedov sowie der ehemalige UFC-Champion Merab Dvalishvili Die Spannungen und der Konflikt zwischen ihnen haben eine neue Stufe erreicht. Der georgische Kämpfer äußerte sich zu den berüchtigten Diskussionen und der Auseinandersetzung in Abu Dhabi und betonte nachdrücklich, dass er diesen Brüdern nie wieder die Hand geben werde.
„Sie sind keine Männer und schlechte Vertreter der Muslime“
Laut Merab Dvalishvili entsprechen die Handlungen von Umar und Usman weder der sportlichen Ethik noch der Menschlichkeit. Er machte seine tiefe Unzufriedenheit über ihr Verhalten deutlich.
„Usman und Umar sind keine Männer. Sie sind schlechte Vertreter Dagestans und der Muslime. Ich hatte nie Probleme mit anderen Dagestanis. Umar ist ein Feigling. Er ist kein Mann“, sagte Dvalishvili.
Der Angriff in Abu Dhabi und die Enttäuschung
Der ehemalige Champion erklärte, dass Usmans Gruppe ihn unerwartet angegriffen und zu Boden gebracht habe. Merab bezeichnete ein solches Verhalten in der Welt des Ruhms und des Kampfsports als inakzeptabel und betonte, dass er besonders von Umars Handlungen enttäuscht sei.
Beteiligte des Konflikts
Dvalishvilis Haltung und Erklärung
Umar und Usman Nurmagomedovsind
Als „keine Männer“ und „Feiglinge“ bezeichnet; eine Versöhnung wurde ausgeschlossen
Auseinandersetzung in Abu Dhabi
Es wurde erwähnt, dass sie in einer Gruppe angriffen und später dazukamen
Andere dagestanische Kämpfer
Es wurde erklärt, dass es mit ihnen nie Probleme gab und die Beziehungen gut sind
„Als Usmans Gruppe mich angriff und zu Boden brachte, hatte ich keine Verletzungen. Die Verletzungen traten später auf... Umar kam erst später dazu. Von ihm bin ich am meisten enttäuscht. Wenn sie vorschlagen würden, die Sache zu beenden, werde ich ihnen nicht die Hand geben. Ich schüttle nur echten Männern die Hand“, fügte der georgische Kämpfer hinzu.
Was glauben Sie, wie sich solche heftigen Konflikte in der MMA-Welt auf zukünftige Kämpfe im Oktagon oder die allgemeinen Beziehungen auswirken werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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