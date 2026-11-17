Usman und Umar Nurmagomedov sowie der ehemalige UFC-Champion Merab Dvalishvili Die Spannungen und der Konflikt zwischen ihnen haben eine neue Stufe erreicht. Der georgische Kämpfer äußerte sich zu den berüchtigten Diskussionen und der Auseinandersetzung in Abu Dhabi und betonte nachdrücklich, dass er diesen Brüdern nie wieder die Hand geben werde.

„Sie sind keine Männer und schlechte Vertreter der Muslime“

Laut Merab Dvalishvili entsprechen die Handlungen von Umar und Usman weder der sportlichen Ethik noch der Menschlichkeit. Er machte seine tiefe Unzufriedenheit über ihr Verhalten deutlich.

„Usman und Umar sind keine Männer. Sie sind schlechte Vertreter Dagestans und der Muslime. Ich hatte nie Probleme mit anderen Dagestanis. Umar ist ein Feigling. Er ist kein Mann“, sagte Dvalishvili.

Der Angriff in Abu Dhabi und die Enttäuschung

Der ehemalige Champion erklärte, dass Usmans Gruppe ihn unerwartet angegriffen und zu Boden gebracht habe. Merab bezeichnete ein solches Verhalten in der Welt des Ruhms und des Kampfsports als inakzeptabel und betonte, dass er besonders von Umars Handlungen enttäuscht sei.