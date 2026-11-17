„Die walisische Nationalmannschaft hat Schwierigkeiten, sich für große Turniere zu qualifizieren, nachdem sie Spieler wie Gareth Bale verloren hat. Ronaldo hat nun die portugiesische Nationalmannschaft verlassen“, sagte der Journalist.

Der Journalist zog einen Vergleich zur Situation der walisischen Nationalmannschaft nach dem Abgang von Starspielern wie Gareth Bale. Seiner Meinung nach ist der Verlust solcher Spieler ein schwerer Schlag für das Nationalteam.

Jorge Jesus beantwortete auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die walisische Nationalmannschaft im Rahmen der Nations League eine Frage zu Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo hat seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft beendet. Doch wenn es um seinen Stellenwert in der Geschichte des Nationalteams und seinen Beitrag zum Fußball geht, ist klar, dass der Name dieses legendären Stürmers noch viele Jahre genannt werden wird. Auch der portugiesische Nationaltrainer Jorge Jesus betonte erneut den besonderen Status Ronaldos und bewertete seinen Abschied als eine natürliche, aber bedeutende Realität für den Fußball.

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„Immer das gleiche Thema“, sagte Jesus lächelnd.

Anschließend würdigte er Ronaldos Rolle im portugiesischen Fußball besonders.

„Cristiano ist eine Legende des portugiesischen Fußballs und der Nationalmannschaft. Wir können ihn niemals vergessen“, betonte der Trainer.

Ronaldo hatte Jesus zu Al-Nassr eingeladen

Die Beziehung zwischen Jorge Jesus und Cristiano Ronaldo beschränkt sich nicht nur auf das Thema Nationalmannschaft. Der Trainer erinnerte sich auch daran, dass er ein Jahr lang mit dem Starspieler zusammengearbeitet hat.

Er erzählte, dass Ronaldo Jesus zu Saudi-Arabienzum Verein Al-Nassr einlud und der Trainer ihm versprach, ihm dabei zu helfen, das Team zum Meister zu machen.

„Ich habe ein Jahr lang mit ihm gearbeitet. Als er mich zu Al-Nassr einlud, sagte ich ihm, dass ich ihm helfen würde, Meister zu werden. Und ich habe mich nicht geirrt“, sagte Jesus.

Diese Worte zeigen neben dem Respekt des Trainers für Ronaldo auch das vertrauensvolle Verhältnis zwischen ihnen.

Ronaldos Abschied – eine neue Ära für den portugiesischen Fußball

Jesus bewertete den Rücktritt Ronaldos aus der Nationalmannschaft als eine Realität, die alle vorausgeahnt hatten und auf die man vorbereitet war.

„Das ist eine Realität, die wir alle kennen und auf die wir vorbereitet waren“, sagte er.

Tatsächlich ist Ronaldos Karriere in der Nationalmannschaft nicht nur ein Abschnitt in der Laufbahn eines Spielers. Er hat eine ganze Ära in der Geschichte des portugiesischen Fußballs geprägt. Nun muss das Team mit neuen Anführern voranschreiten, während die Fans das Erbe ihres Helden in Erinnerung behalten.

Auch wenn Ronaldo nicht mehr auf dem Platz steht, werden sein Name, seine Rekorde und seine Verdienste für den portugiesischen Fußball noch lange im Mittelpunkt der Diskussionen stehen. Die Worte von Jorge Jesus sind ein klarer Beweis dafür.