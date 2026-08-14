Kurioser Vorfall: Zwei Ziegen im Bus versetzen Fahrgäste in Erstaunen

·10·Welt
Kurioser Vorfall: Zwei Ziegen im Bus versetzen Fahrgäste in Erstaunen

In Portland, USA, stiegen unerwartet zwei Ziegen in einen Stadtbus ein. Der ungewöhnliche Vorfall wurde von den Kameras im Bus aufgezeichnet.

Die „Fahrt“ der Ziegen dauerte nicht lange

Die beiden Ziegen stiegen problemlos in den Bus ein und tauchten zwischen den Fahrgästen auf. Ihre Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dauerte jedoch nicht lange.

Die Fahrgäste trieben die Ziegen schnell wieder aus dem Bus.

Unerwartete Fahrgäste

Für die Fahrgäste wurde der Vorfall zu einer unerwarteten und amüsanten Situation. Wie die Ziegen in den Bus gelangt waren, blieb jedoch unbekannt.

Wohin wollten die Ziegen eurer Meinung nach mit dem Bus fahren?

PortlandUSA
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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