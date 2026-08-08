Die Äußerung eines Passagiers führte zur Evakuierung eines ganzen Flugzeugs

Eine einzige Äußerung eines Passagiers führte in den USA zu einer Notsituation in einem Passagierflugzeug. Daraufhin wurden alle Menschen an Bord vorsorglich aus dem Flugzeug evakuiert. Dies berichtete CBS News Detroit .

Berichten zufolge war am 6. August Flug 1958 der Frontier Airlines, der von Houston nach Detroit fliegen sollte, gerade dabei, vom George Bush Intercontinental Airport abzuheben, als einer der Passagiere mündlich mit einer Bombe drohte.

Daraufhin wurden alle Passagiere gemäß den Sicherheitsvorschriften umgehend von Bord gebracht. Im Anschluss durchsuchten örtliche und föderale Strafverfolgungsbehörden das Flugzeug vollständig.

Die Fluggesellschaft teilte mit, dass bei der Durchsuchung keine verdächtigen Gegenstände gefunden wurden, von denen eine Gefahr ausging. Später wurden die Passagiere auf einen anderen Flug umgebucht.

Die Strafverfolgungsbehörden bestätigten, dass im Zusammenhang mit dem Vorfall eine Person festgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern derzeit an.