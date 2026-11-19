Es wird berichtet, dass einige usbekische Pilger bei der Umra in Mekka und Medina Vogelfutter, das für die Tiere ausgestreut wurde, sammeln, in dem Glauben, es sei ein Heilmittel für unfruchtbare Frauen. Solche Ansichten werfen in der Öffentlichkeit Fragen auf: Hilft das an Vögel verfütterte Getreide in den heiligen Städten tatsächlich dabei, schwanger zu werden?

Wichtig ist, dass es keine Grundlage gibt, einen solchen Glauben als religiöse Anweisung oder medizinische Empfehlung zu betrachten. Kinder sind ein Geschenk Gottes, und Familien, die Schwierigkeiten haben, Kinder zu bekommen, sollten neben Gebeten auch medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

Hat das an Vögel verfütterte Getreide einen Zusammenhang mit Unfruchtbarkeit?

Unter einigen Pilgern verbreitet sich die Vorstellung, dass das Sammeln von Vogelfutter zur Empfängnis beiträgt. Diese Praxis ist jedoch weder wissenschaftlich belegt, noch hilft sie bei der Heilung von Unfruchtbarkeit oder fördert eine Schwangerschaft.

Ebenso ist es nicht korrekt, diesen Glauben als eine im Islam festgelegte Handlung darzustellen. Dass Mekka und Medina heilige Städte sind, bedeutet nicht, dass jedem Gegenstand dort automatisch eine besondere heilende Wirkung zugeschrieben werden kann.

Gebet und medizinische Behandlung bei Kinderwunsch schließen sich nicht aus

Kinder sind ein Geschenk Gottes. Es ist natürlich, dass Menschen, die sich Kinder wünschen, beten, Gottesdienste verrichten und den Schöpfer um Beistand bitten.

Wenn es jedoch Schwierigkeiten bei der Empfängnis gibt, ist es wichtig, einen qualifizierten Arzt aufzusuchen, um die Ursachen zu ermitteln. Eine solche Situation hängt nicht nur von der Frau ab, sondern kann auch mit der Gesundheit des Mannes zusammenhängen.

Daher sollte das Problem nicht als Schande oder Schuld empfunden werden, sondern notwendige medizinische Untersuchungen sollten durchgeführt werden. Der Glaube an Aberglauben und das Hinauszögern einer Behandlung können dazu führen, dass wertvolle Zeit verloren geht.

Vorsicht bei Glauben und Handlungen während der Umra

Haddsch und Umra sind für Muslime bedeutende Pilgerreisen. Das Hauptziel solcher Besuche ist das Gebet, die spirituelle Reinigung und die Annäherung an Gott.

Daher sollte man davon absehen, an heiligen Orten unbegründete Überzeugungen zu verbreiten oder diese als religiöse Handlungen zu akzeptieren. Es ist wichtig, dass Pilger die religiöse Grundlage jeder Handlung aus zuverlässigen Quellen prüfen.

Das Wichtigste ist, dass Menschen mit Kinderwunsch die Hoffnung nicht aufgeben: Sie sollten beten, geduldig sein und medizinische Hilfe nicht vernachlässigen. Der Glaube sollte auf verlässlichem religiösem Wissen und korrekten Handlungen basieren, nicht auf Aberglauben.