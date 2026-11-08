68-jähriger Imam stirbt beim Gebet vor der Umra-Reise (Video)

In der türkischen Stadt Konya brach Abdulla Özkan, der sich auf eine Umra-Pilgerreise vorbereitete, plötzlich am Flughafen zusammen, während er ein Gebet sprach. Der 68-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, verstarb jedoch trotz der Bemühungen der Ärzte. Dies berichtete TRT Haber.

Wie bekannt wurde, war Abdulla Özkan mit einer Gruppe von etwa 180 Pilgern am Flughafen Konya eingetroffen. In seinem Ihram-Gewand sprach er ein Gebet, bevor die Pilger in die heilige Stadt Mekka aufbrachen. Nach dem Gebet begann er, das Glaubensbekenntnis und die Talbiya zu rezitieren sowie Segenswünsche für den Propheten auszusprechen. Während des dritten Segenswunsches wurde seine Stimme leiser und er sackte nach vorne zusammen.

Medizinisches Personal am Flughafen leistete Erste Hilfe und führte eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch. Später wurde er mit einem Krankenwagen in das Krankenhaus der medizinischen Fakultät der Selçuk-Universität gebracht, doch sein Leben konnte nicht gerettet werden.

Einer der Augenzeugen, İslâm Gümüş, der 15 Jahre lang mit Abdulla Özkan zusammengearbeitet hatte, erklärte, dass bei dem Verstorbenen vor dem Vorfall keine Anzeichen einer Krankheit bemerkt worden seien. Der Mufti von Beyşehir, Enes Aktaş, teilte mit, dass Özkan vor der Umra-Reise im Ihram-Zustand während des Gebets und der Segenswünsche verstorben sei. Es wurde angemerkt, dass der medizinische Bericht zur Todesursache noch nicht veröffentlicht wurde.

Der Leichnam von Abdulla Özkan wurde am 6. November nach dem Freitagsgebet in der Çarşı-Moschee im Bezirk Beyşehir beigesetzt.