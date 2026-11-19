Während sich die Ära von Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft dem Ende zuneigt, mehren sich die Fragen, wer in seine Fußstapfen treten wird. Interessanterweise hat Celia María Cuccittini, die Mutter der Fußballlegende, ihre Wahl getroffen. Ihrer Meinung nach könnte der Mittelfeldspieler von Como, Nico Paz, in Zukunft den Platz ihres Sohnes im Nationalteam einnehmen.

Wie All About Argentina unter Berufung auf Radio La Red berichtet, war Paz sichtlich bewegt, als Celia ihm dies persönlich mitteilte.

Messis Mutter spricht dem jungen Spieler ihr Vertrauen aus

Der 22-jährige Nico Paz gilt als eines der vielversprechendsten Talente des argentinischen Fußballs. Er wurde auf den Kanarischen Inseln geboren und hätte auch für die spanische Nationalmannschaft spielen können. Er entschied sich jedoch dafür, Argentinien auf internationaler Ebene zu vertreten.

Paz spielte zuvor für die U20- und U23-Auswahl Argentiniens. Sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gab er am 15. Oktober 2024 im Rahmen der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 gegen Bolivien.

Bei dem 6:0-Sieg lieferte Nico Paz eine Vorlage für Messi, der in diesem Spiel drei Tore erzielte.

Messi verabschiedet sich von der Nationalmannschaft

39 Jahre alt Lionel Messi Am 7. Oktober bestritt er sein Abschiedsspiel für die argentinische Nationalmannschaft. Beim 3:0-Sieg gegen Benin erzielte er ein Tor und gab zwei Vorlagen.

Die Nachfolge von Messi anzutreten, ist eine enorme Verantwortung für jeden Spieler. Das Vertrauen, das Celia Cuccittini in Nico setzt, könnte für den jungen Mittelfeldspieler ein großer Ansporn sein.

Doch um ein wahrer Nachfolger von Messi zu werden, reicht Lob allein nicht aus. Nico Paz muss dieses Vertrauen durch seine Leistung auf dem Platz, seine Ergebnisse und seine beständige Präsenz in der Nationalmannschaft rechtfertigen.