Das größte unbemannte Frachtflugzeug der Welt absolviert seinen Erstflug: Details
Das in China als das weltweit größte unbemannte Frachtflugzeug präsentierte Modell W5000 hat seinen ersten Testflug erfolgreich absolviert. Naked Science zufolge fanden die Tests am 14. November in der Region Innere Mongolei im Norden des Landes statt. Das Projekt wurde von dem chinesischen Luftfahrtunternehmen Air White Whale entwickelt und markiert einen neuen Meilenstein in der autonomen Frachtluftfahrt.
Wie verlief der Testflug und wie sehen die technischen Daten aus?
Während des Tests rollte die W5000 etwa 600 Meter auf der Startbahn, bevor sie abhob. Das Flugzeug erreichte eine Höhe von 2000 Metern, flog etwa 30 Minuten lang und landete erfolgreich am Zielpunkt.
Während des Fluges testeten Experten die wichtigen technischen und elektronischen Systeme des Flugzeugs:
Autonome Steuerung und Kommunikation: Das unabhängige Flugsystem, die Datenübertragungskanäle sowie das Zusammenspiel der Bodenkontrollgeräte wurden überprüft.
Triebwerk und Elektronik: Die Stabilität des in China entwickelten Turboprop-Triebwerks, der Flugsteuerungssysteme und der elektronischen Ausrüstung wurde bewertet.
Leichte und robuste Konstruktion: Etwa 65 Prozent der Flugzeugstruktur bestehen aus kohlenstofffaserverstärkten Verbundwerkstoffen, was eine Gewichtsreduzierung bei gleichbleibender Festigkeit ermöglicht und die Nutzlastkapazität erhöht.
Technische und betriebliche Kennzahlen
Parameter
Nutzlast und Reichweite
Transport von bis zu 5 Tonnen Fracht über eine Distanz von 2600 Kilometern
Laderaumvolumen
65 Kubikmeter
Passagierkapazität und Reichweite
19 Passagiere, bis zu 400 Kilometer pro Flug
Wirtschaftlichkeit
Bis zu 60 Prozent günstiger als vergleichbare bemannte Flugzeuge
Kostensenkung und Anwendungsbereiche
An Bord der W5000 sind keine Piloten erforderlich – das Flugzeug fliegt autonom, während Experten am Boden seinen Status und Kurs überwachen und koordinieren. Nach Berechnungen der Entwickler könnten die Kosten für den Transport einer Tonne Fracht über einen Kilometer um bis zu 60 Prozent niedriger sein als bei herkömmlichen bemannten Frachtflugzeugen. Dies wird durch das Fehlen einer Besatzung, leichte Verbundwerkstoffe und die Optimierung des Kraftstoffverbrauchs erreicht.
In Zukunft könnte dieses Flugzeug für den regionalen Frachtverkehr, die Lieferung von Produkten, die eine bestimmte Temperatur benötigen, sowie für den Transport von Hilfsgütern in Notfällen eingesetzt werden. Zudem stellt die Kapazität von 5 Tonnen eine praktische Lösung für Routen dar, auf denen der Betrieb herkömmlicher Frachtflugzeuge wirtschaftlich zu teuer ist.
Wie stark wird Ihrer Meinung nach die breite Einführung unbemannter Frachtflugzeuge den internationalen Logistik- und Frachtmarkt in den kommenden Jahren verändern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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