Das in China als das weltweit größte unbemannte Frachtflugzeug präsentierte Modell W5000 hat seinen ersten Testflug erfolgreich absolviert. Naked Science zufolge fanden die Tests am 14. November in der Region Innere Mongolei im Norden des Landes statt. Das Projekt wurde von dem chinesischen Luftfahrtunternehmen Air White Whale entwickelt und markiert einen neuen Meilenstein in der autonomen Frachtluftfahrt.

Wie verlief der Testflug und wie sehen die technischen Daten aus?

Während des Tests rollte die W5000 etwa 600 Meter auf der Startbahn, bevor sie abhob. Das Flugzeug erreichte eine Höhe von 2000 Metern, flog etwa 30 Minuten lang und landete erfolgreich am Zielpunkt.

Während des Fluges testeten Experten die wichtigen technischen und elektronischen Systeme des Flugzeugs: