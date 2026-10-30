Saudi-Arabien schießt Houthi-Drohne nahe Mekka ab

Am 30. Oktober wurde auf saudi-arabischem Gebiet in der Nähe der Stadt Mekka eine Drohne abgefangen, die Berichten zufolge von den Houthis im Jemen gestartet wurde. Die von Saudi-Arabien geführte Koalition gab bekannt, dass ihre Luftverteidigungskräfte das unbemannte Fluggerät identifiziert und zerstört hätten. Dies berichtete die Associated Press.

Der Sprecher der Koalition, Generalmajor Turki al-Maliki, erklärte, dass die Drohne im Gebiet von Mekka abgefangen wurde. Er machte jedoch keine Angaben dazu, welches Ziel das Gerät genau anvisiert hatte.

Der militärische Sprecher der Houthis, Yahya Saree, bestritt jedoch, dass ein Angriff auf Mekka oder saudi-arabisches Territorium stattgefunden habe. Er betonte, dass sich die Militäroperationen der Gruppe gegen Ölanlagen und Militärstützpunkte in Saudi-Arabien richten.

Es ist erwähnenswert, dass Saudi-Arabien bereits in der Vergangenheit gemeldet hat, Raketen und Drohnen abgefangen zu haben, die auf Mekka und Medina gerichtet waren. Die Houthis haben die Vorwürfe, die heiligen Städte ins Visier zu nehmen, mehrfach zurückgewiesen.

Zudem wurde am 29. Oktober ein Tanker in der Straße von Hormus mit Sprengkörpern angegriffen. GroßbritannienNach Angaben der britischen Behörde für maritime Handelsoperationen (UKMTO) befestigten Personen in einem kleinen Boot zwei Sprengkörper am Rumpf des Tankers oberhalb der Wasserlinie. Infolge der anschließenden Explosionen brach im Maschinenraum des Schiffes ein Feuer aus, und der Tanker blieb vorübergehend manövrierunfähig.

Später wurde das Feuer gelöscht und der Tanker setzte seine Reise fort. Die Besatzungsmitglieder blieben unverletzt, und es gab keine Schäden für die Meeresumwelt. Bisher ist nicht bekannt, wer hinter dem Angriff steckt.