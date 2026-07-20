Saudi-Arabien führt 1-jähriges Visum für mehrmalige Umrah-Einreisen ein

Das saudische Ministerium für Hajj und Umrah hat ein neues Visum für mehrmalige Umrah-Einreisen angekündigt, das ab dem Ausstellungsdatum 365 Tage (1 Jahr) gültig ist, um Pilgern mehr Komfort zu bieten. Dieses Visum erlaubt es Inhabern, sich insgesamt bis zu 90 Tage pro Jahr im Königreich aufzuhalten und bietet Möglichkeiten für mehrfache Ein- und Ausreisen.

Zamin.uz präsentiert die Regelungen, Nutzungsbedingungen und Möglichkeiten für Pilger aus Usbekistan bezüglich des neuen Visums.

Wie wird der 90-Tage-Zeitraum berechnet?

Das 90-tägige Aufenthaltslimit beim neuen Visum für mehrmalige Einreisen wird kumulativ berechnet. Das bedeutet:

Jedes Mal, wenn ein Pilger Saudi-Arabien besucht, wird die Anzahl der dort verbrachten Tage vom gesamten 90-Tage-Limit abgezogen.

Bis das Limit erschöpft ist, kann der Pilger das ganze Jahr über mehrfach in das Königreich ein- und ausreisen.

Ministerium für Hajj und Umrah: «Dieses Visum erhöht die Flexibilität bei der Reiseplanung und unterstützt die Integration digitaler und praktischer Dienste während der gesamten Reise des Pilgers».

3 Grundbedingungen für die Nutzung des Visums

Um das neue Visumsystem zu nutzen, müssen Pilger die folgenden festgelegten Regeln strikt befolgen:

Kauf eines Servicepakets: Vor jedem Besuch muss ein Servicepaket von einem offiziell zugelassenen Anbieter auf der «Nusuk»-Plattform erworben werden. Die Dauer des Pakets darf die Anzahl der verbleibenden Tage des Visums nicht überschreiten. Einholung einer Genehmigung über «Nusuk»: Die Einreise nach Saudi-Arabien ist nur gestattet, nachdem der Pilger vor der Ankunft eine offizielle Umrah-Genehmigung über die «Nusuk»-App eingeholt hat. Vorübergehende Deaktivierung und Reaktivierung des Visums: Das einjährige Visum wird jedes Mal vorübergehend deaktiviert, wenn der Pilger Saudi-Arabien verlässt. Sobald der Pilger die oben genannten Bedingungen erfüllt und eine neue Umrah-Genehmigung erhalten hat, wird das Visum automatisch reaktiviert.

Kurzer Leitfaden zum neuen Umrah-Visum

Indikator Details Gültigkeitsdauer 365 Tage (1 Jahr) Maximaler Aufenthalt Insgesamt 90 Tage (kumulativ) Eingeschränkter Zeitraum Während der jährlichen Hajj-Saison (für 2 Wochen) nicht gültig Visumgebühr Von saudischen Behörden noch nicht bekannt gegeben Offizielle Plattform «Nusuk» mobile App und Website

Möglichkeiten fürBürger aus Usbekistan

Zur Information: Saudi-Arabien hat ab dem 6. August 2023 ein Online-Visum (e-Visa) für Bürger aus Usbekistan und Zentralasiensowie anderen Ländern eingeführt.

Derzeit können usbekische Bürger Touristen- und Umrah-Visa selbstständig online beantragen und nach Saudi-Arabien reisen.