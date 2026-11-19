Der Weltfußball hat einen weiteren schweren und tragischen Verlust zu beklagen. Ein Mitglied der Jugendmannschaft des argentinischen Vereins Ezeiza namens Abel Nunes ist nach einer schweren Kopfverletzung, die er sich während eines Spiels zugezogen hatte, im Krankenhaus verstorben. Nach dem Unglück auf dem Platz am 12. November 2026 kämpften die Ärzte drei Tage lang um sein Leben, doch das junge Talent verstarb am 15. November.

Wie kam es zu dem Unglück auf dem Platz?

Berichten zufolge ereignete sich die Tragödie in der Stadt José C. Paz in der Provinz Buenos Aires während eines Spiels im Rahmen eines Jugendturniers unter der Schirmherrschaft des argentinischen Fußballverbandes (AFA) (AFA Juveniles C — fünfte Liga). Während einige Medien das Alter des verstorbenen Spielers mit 16 Jahren angaben, nennen andere Quellen 18 Jahre.

In einer intensiven Phase des Spiels traf ein wuchtiger Schuss eines Gegenspielers Abel Nunes direkt am Kopf. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der Spieler sofort das Bewusstsein und brach auf dem Platz zusammen.