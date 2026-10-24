150 дан ортиқ одам йиғилган черковга қуролли босқин: Ҳужум тафсилотлари

·3·Дунё
150 дан ортиқ одам йиғилган черковга қуролли босқин: Ҳужум тафсилотлари

Иорданиянинг жанубида жойлашган Карак вилоятида даҳшатли қуролли ҳужум юз берди. Маҳаллий черковлардан бирида дафн маросими ўтказилаётган бир пайтда номаълум шахслар йиғилган оломонни ўққа тутди.

АҚШнинг нуфузли CNN телеканали хабарига кўра, босқин оқибатида 6 киши ҳалок бўлган, яна 28 нафар фуқаро турли даражадаги жароҳатлар билан шифохоналарга ётқизилган.

«Автомобилдан тушиб, оломонни ўққа тутган»: Ҳужум тафсилотлари

Гувоҳлар ва ҳуқуқ-тартибот органларининг дастлабки маълумотларига кўра, ҳужум олдиндан режалаштирилган ва кутилмаган тарзда амалга оширилган:

  • Бир неча дақиқалик отишма: Қуролланган номаълум шахслар черков яқинига автомобиль билан келиб, ундан тушган заҳоти маросимга йиғилган одамларга қарата кетма-кет ўқ узган;

  • 150 дан ортиқ одам нишонда қолган: Воқеа пайтида черков биноси ичида ва унинг атрофидаги ҳовлида 150 нафардан зиёд инсон жам бўлган, бу эса талофатлар ва жароҳат олганлар сонининг кўпайишига сабаб бўлган;

  • Ваҳима ва саросима: Тўсатдан бошланган ўқ ёмғири дафн маросими иштирокчилари орасида кучли саросима келтириб чиқарган.

Ҳодиса жойида фавқулодда ҳолат

Қонли воқеа юз берган жойга зудлик билан махсус хизматлар ва тез ёрдам бригадалари етиб борган:

  • Барча яраланганларга кечиктириб бўлмайдиган тиббий ёрдам кўрсатилмоқда, айрим оғир аҳволдаги беморлар вилоятнинг марказий шифохоналарига етказилган;

  • Ҳуқуқ-тартибот органлари ҳудудни тўлиқ ўраб олган бўлиб, воқеа жойидан қочиб яширинган ҳужумчиларни қидириб топиш ва уларни зарарсизлантириш бўйича кенг кўламли тезкор операция олиб бормоқда.

Мазкур ҳужум Иордания жамиятида катта хавотир уйғотди ва халқаро ҳамжамият эътиборини тортмоқда.

ИорданияКаракқуролли ҳужум
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болгарияда шов-шувли суиқасд: «Ботев» футбол клуби хўжайини отиб кетилдиБолгарияда шов-шувли суиқасд: «Ботев» футбол клуби хўжайини отиб кетилди1 октябр 07:01 АҚШда 16 ёшли ўсмир мактабга ҳужум қилиб, тўрт кишини ўлдирди АҚШда 16 ёшли ўсмир мактабга ҳужум қилиб, тўрт кишини ўлдирди16 октябр 16:50Эквадордаги черковда ибодат вақтида кутилмаган фожиа: руҳоний хоч қулашидан ҳалок бўлдиЭквадордаги черковда ибодат вақтида кутилмаган фожиа: руҳоний хоч қулашидан ҳалок бўлди19 октябр 15:13150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви24 сентябр 10:06Қозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошландиҚозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошланди14 сентябр 23:55«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди16 сентябр 22:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди