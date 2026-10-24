150 дан ортиқ одам йиғилган черковга қуролли босқин: Ҳужум тафсилотлари
Иорданиянинг жанубида жойлашган Карак вилоятида даҳшатли қуролли ҳужум юз берди. Маҳаллий черковлардан бирида дафн маросими ўтказилаётган бир пайтда номаълум шахслар йиғилган оломонни ўққа тутди.
АҚШнинг нуфузли CNN телеканали хабарига кўра, босқин оқибатида 6 киши ҳалок бўлган, яна 28 нафар фуқаро турли даражадаги жароҳатлар билан шифохоналарга ётқизилган.
«Автомобилдан тушиб, оломонни ўққа тутган»: Ҳужум тафсилотлари
Гувоҳлар ва ҳуқуқ-тартибот органларининг дастлабки маълумотларига кўра, ҳужум олдиндан режалаштирилган ва кутилмаган тарзда амалга оширилган:
Бир неча дақиқалик отишма: Қуролланган номаълум шахслар черков яқинига автомобиль билан келиб, ундан тушган заҳоти маросимга йиғилган одамларга қарата кетма-кет ўқ узган;
150 дан ортиқ одам нишонда қолган: Воқеа пайтида черков биноси ичида ва унинг атрофидаги ҳовлида 150 нафардан зиёд инсон жам бўлган, бу эса талофатлар ва жароҳат олганлар сонининг кўпайишига сабаб бўлган;
Ваҳима ва саросима: Тўсатдан бошланган ўқ ёмғири дафн маросими иштирокчилари орасида кучли саросима келтириб чиқарган.
Ҳодиса жойида фавқулодда ҳолат
Қонли воқеа юз берган жойга зудлик билан махсус хизматлар ва тез ёрдам бригадалари етиб борган:
Барча яраланганларга кечиктириб бўлмайдиган тиббий ёрдам кўрсатилмоқда, айрим оғир аҳволдаги беморлар вилоятнинг марказий шифохоналарига етказилган;
Ҳуқуқ-тартибот органлари ҳудудни тўлиқ ўраб олган бўлиб, воқеа жойидан қочиб яширинган ҳужумчиларни қидириб топиш ва уларни зарарсизлантириш бўйича кенг кўламли тезкор операция олиб бормоқда.
Мазкур ҳужум Иордания жамиятида катта хавотир уйғотди ва халқаро ҳамжамият эътиборини тортмоқда.
Изоҳлар 0
…