Яқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирди
Яқин Шарқ минтақасидаги геосиёсий тўқнашувлар мисли кўрилмаган даражада хавфли паллага кирди. Эрон томонидан Иордания ҳудудига қарата бирданига 20 та баллистик ракета учирилди. Иордания ҳаво ҳужумидан мудофаа (ҲҲМ) кучлари зудлик билан жанговар шай ҳолатга келтирилиб, мамлакат осмонида ушбу ракеталарни тутиб олиш бўйича кенг кўламли мудофаа операцияси ўтказилди. Мазкур ҳужум Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (КСИР) томонидан АҚШнинг нефть танкерларига берган зарбаларига жавоб сифатида амалга оширилгани расман маълум қилинди. Хўш, ҳавода нечта ракета йўқ қилинди, аҳоли пунктларига қандай зарар етди ва Америка базаларига қарши бошланган бу ҳужум минтақада янги катта уруш хавфини туғдирадими? Мақола охирида эса асосий интрига — Иордания армияси ва Reuters агентлиги тақдим этган расмий маълумотлар ҳамда КСИРнинг очиқ таҳдиди бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
Ҳаводаги кескин тўқнашув: 18 та ракета уриб туширилди
Ҳужум тафсилотлари ва мудофаа тизимларининг ҳаракати бўйича расмий манбалар қуйидагиларни маълум қилди:
Оммавий зарба: Эрон ҳудудидан Иордания йўналиши бўйлаб жами 20 та оғир баллистик ракета учирилган;
Мудофаанинг юқори самараси: Иордания ҲҲМ кучларининг тезкор жавоб қайтариши натижасида 20 та ракетанинг 18 таси ҳавонинг ўзидаёқ уриб туширилиб, бутунлай йўқ қилинган;
Аҳоли пунктларидан ташқаридаги портлашлар: ҲҲМ қалқонини ёриб ўтган қолган 2 та ракета одамлар яшайдиган аҳоли пунктларидан анча узоқда, очиқ дала ҳудудларига тушган;
Талофатлар йўқ: Ҳодиса оқибатида тинч аҳоли орасида қурбонлар ёки жиддий тан жароҳати олганлар қайд этилмаган.
«Иордания осмонида хавфсизликни таъминлаш учун ҳаво мудофааси барча ресурсларини ишга солди ва кўп сонли ракета зарбасининг асосий қисмини ҳавода зарарсизлантиришга муваффақ бўлди», — дея хабар беради Reuters халқаро ахборот агентлиги.
Танкерлар қасоси: КСИРнинг Америка базасига ҳужуми
Ушбу зарбалар тасодифий эмас, балки аввалдан режалаштирилган очиқ қасос амалиёти сифатида изоҳланмоқда:
АҚШ ҳарбий базаси нишонда: Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (КСИР) мазкур баллистик ракеталар Иордания ҳудудида жойлашган Америка ҳарбий базасини нишонга олганини расман эълон қилди;
Нефть танкерлари учун зарба: Эрон томони бу ҳаракатни яқинда денгизда Эронга тегишли нефть танкерларига берилган зарбаларга тўғридан-тўғри жавоб чораси деб атади;
Минтақавий эскалация: Теҳрон ва Вашингтон ўртасидаги тўғридан-тўғри зарбалар алмашинуви Яқин Шарқдаги бошқа давлатлар, хусусан, Иордания ва Форс кўрфази мамлакатлари хавфсизлигини жиддий савол остида қолдирмоқда.
Яқин Шарқдаги портлаш хавфи
Кўпчилик сиёсатчилар ва халқаро таҳлилчиларни қизиқтирган энг муҳим масала — ушбу ҳужумдан кейин АҚШнинг жавоб зарбаси қандай бўлиши ва вазият назоратдан чиқиб кетиш эҳтимолидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Эроннинг АҚШ базаларига очиқ равишда баллистик ракеталар билан зарба бериши можарони мутлақо янги, тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашув босқичига олиб чиқди. Иордания ҲҲМ тизимларининг 18 та ракетани муваффақиятли уриб тушириши бу гал йирик қурбонлар ва инфратузилма ҳалокатининг олдини олган бўлса-да, танкерлар ва ҳарбий базалар атрофидаги бундай шиддатли «қасос занжири» яқин кунларда Америка қуролли кучлари томонидан навбатдаги кучли жавоб ҳужумларини келтириб чиқариши мумкин.
Сизнингча, Эрон ва АҚШ ўртасидаги нефть танкерлари ҳамда ҳарбий базаларга қаратилган бундай очиқ зарбалар кенг кўламли минтақавий урушга айланиб кетиши мумкинми? Иордания ва бошқа қўшни давлатлар бу геосиёсий тўқнашувда ўз бетарафлигини сақлаб қола оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим халқаро хавфсизлик янгилигини яқинларингиз ҳамда воқеалар ривожини кузатаётган дўстларингизга улашинг!
…