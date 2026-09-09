Яқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирди

·46·Дунё
Яқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирди

Яқин Шарқ минтақасидаги геосиёсий тўқнашувлар мисли кўрилмаган даражада хавфли паллага кирди. Эрон томонидан Иордания ҳудудига қарата бирданига 20 та баллистик ракета учирилди. Иордания ҳаво ҳужумидан мудофаа (ҲҲМ) кучлари зудлик билан жанговар шай ҳолатга келтирилиб, мамлакат осмонида ушбу ракеталарни тутиб олиш бўйича кенг кўламли мудофаа операцияси ўтказилди. Мазкур ҳужум Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (КСИР) томонидан АҚШнинг нефть танкерларига берган зарбаларига жавоб сифатида амалга оширилгани расман маълум қилинди. Хўш, ҳавода нечта ракета йўқ қилинди, аҳоли пунктларига қандай зарар етди ва Америка базаларига қарши бошланган бу ҳужум минтақада янги катта уруш хавфини туғдирадими? Мақола охирида эса асосий интрига — Иордания армияси ва Reuters агентлиги тақдим этган расмий маълумотлар ҳамда КСИРнинг очиқ таҳдиди бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

Ҳаводаги кескин тўқнашув: 18 та ракета уриб туширилди

Ҳужум тафсилотлари ва мудофаа тизимларининг ҳаракати бўйича расмий манбалар қуйидагиларни маълум қилди:

  • Оммавий зарба: Эрон ҳудудидан Иордания йўналиши бўйлаб жами 20 та оғир баллистик ракета учирилган;

  • Мудофаанинг юқори самараси: Иордания ҲҲМ кучларининг тезкор жавоб қайтариши натижасида 20 та ракетанинг 18 таси ҳавонинг ўзидаёқ уриб туширилиб, бутунлай йўқ қилинган;

  • Аҳоли пунктларидан ташқаридаги портлашлар: ҲҲМ қалқонини ёриб ўтган қолган 2 та ракета одамлар яшайдиган аҳоли пунктларидан анча узоқда, очиқ дала ҳудудларига тушган;

  • Талофатлар йўқ: Ҳодиса оқибатида тинч аҳоли орасида қурбонлар ёки жиддий тан жароҳати олганлар қайд этилмаган.

«Иордания осмонида хавфсизликни таъминлаш учун ҳаво мудофааси барча ресурсларини ишга солди ва кўп сонли ракета зарбасининг асосий қисмини ҳавода зарарсизлантиришга муваффақ бўлди», — дея хабар беради Reuters халқаро ахборот агентлиги.

Танкерлар қасоси: КСИРнинг Америка базасига ҳужуми

Ушбу зарбалар тасодифий эмас, балки аввалдан режалаштирилган очиқ қасос амалиёти сифатида изоҳланмоқда:

  • АҚШ ҳарбий базаси нишонда: Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (КСИР) мазкур баллистик ракеталар Иордания ҳудудида жойлашган Америка ҳарбий базасини нишонга олганини расман эълон қилди;

  • Нефть танкерлари учун зарба: Эрон томони бу ҳаракатни яқинда денгизда Эронга тегишли нефть танкерларига берилган зарбаларга тўғридан-тўғри жавоб чораси деб атади;

  • Минтақавий эскалация: Теҳрон ва Вашингтон ўртасидаги тўғридан-тўғри зарбалар алмашинуви Яқин Шарқдаги бошқа давлатлар, хусусан, Иордания ва Форс кўрфази мамлакатлари хавфсизлигини жиддий савол остида қолдирмоқда.

Яқин Шарқдаги портлаш хавфи

Кўпчилик сиёсатчилар ва халқаро таҳлилчиларни қизиқтирган энг муҳим масала — ушбу ҳужумдан кейин АҚШнинг жавоб зарбаси қандай бўлиши ва вазият назоратдан чиқиб кетиш эҳтимолидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Эроннинг АҚШ базаларига очиқ равишда баллистик ракеталар билан зарба бериши можарони мутлақо янги, тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашув босқичига олиб чиқди. Иордания ҲҲМ тизимларининг 18 та ракетани муваффақиятли уриб тушириши бу гал йирик қурбонлар ва инфратузилма ҳалокатининг олдини олган бўлса-да, танкерлар ва ҳарбий базалар атрофидаги бундай шиддатли «қасос занжири» яқин кунларда Америка қуролли кучлари томонидан навбатдаги кучли жавоб ҳужумларини келтириб чиқариши мумкин.

Сизнингча, Эрон ва АҚШ ўртасидаги нефть танкерлари ҳамда ҳарбий базаларга қаратилган бундай очиқ зарбалар кенг кўламли минтақавий урушга айланиб кетиши мумкинми? Иордания ва бошқа қўшни давлатлар бу геосиёсий тўқнашувда ўз бетарафлигини сақлаб қола оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим халқаро хавфсизлик янгилигини яқинларингиз ҳамда воқеалар ривожини кузатаётган дўстларингизга улашинг!

ЭронИорданиябаллистик ракетаАҚШ базасинефть танкерлариЯқин Шарқгеосиёсий тўқнашув
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилдиГерманияда сиёсий зилзила: Трамп Берлиннинг «даҳшатли миграция қонунлари»ни танқид қилдиБугун, 11:59Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Бугун, 11:54Савдо уруши янги босқичда: Трамп Канададан импортни чеклаб, 50 %лик божлар киритдиСавдо уруши янги босқичда: Трамп Канададан импортни чеклаб, 50 %лик божлар киритдиБугун, 11:48Болтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқдаБолтиқбўйида янги темир девор: Латвия Россия ва Беларусга автобус қатновини тақиқламоқдаБугун, 11:37Доллардан қочиш ва тарихий олтин рекорди: Хитой АҚШ облигацияларини сотиб, олтин сотиб олмоқдаДоллардан қочиш ва тарихий олтин рекорди: Хитой АҚШ облигацияларини сотиб, олтин сотиб олмоқдаБугун, 11:32Космосга чиқарилган жонзот қандай қилиб тирик қайтди?Космосга чиқарилган жонзот қандай қилиб тирик қайтди?Бугун, 11:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда