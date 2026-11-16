Иордания черковдаги қонли ҳужумдан кейин Telegram’ни тақиқлади

3 дақиқа ўқиш37
Иордания черковдаги қонли ҳужумдан кейин Telegram’ни тақиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Иордания Жамоат хавфсизлиги бошқармаси 2026 йил 16 ноябр куни экстремизм, кибержиноятлар ва таҳдидларнинг олдини олиш мақсадида Telegram мессенжерини мамлакат ҳудудида блоклаш тўғрисида қарор қабул қилди.
  • Ушбу чора 2026 йил 23 октябр куни Карак вилоятидаги юнон православ черковида етти кишининг ўлимига сабаб бўлган қуролли ҳужумдан бир неча ҳафта ўтиб амалга оширилди.

Иордания ҳукумати мамлакатда миллионлаб инсонлар фойдаланадиган Telegram мессенжерини блоклашга қарор қилди. Расмийларнинг таъкидлашича, бунга платформадан экстремизм ва радикал қарашларни тарқатиш, кибержиноятлар, таҳдид ва товламачилик учун фойдаланиш хавфи сабаб бўлган. Қарор мамлакатда черковга қилинган қонли ҳужумдан бир неча ҳафта ўтиб қабул қилинди.

Бу қарор нафақат Иорданиядаги Telegram фойдаланувчилари, балки бутун Яқин Шарқдаги рақамли платформалар фаолияти ва интернетдаги ахборот хавфсизлиги масалаларига ҳам эътиборни кучайтирди.

Telegram нима сабабдан тақиқланди?

Иордания Жамоат хавфсизлиги бошқармаси 2026 йил 16 ноябрь куни Telegram иловасини мамлакат ҳудудида блоклаш тўғрисида эълон қилди.

Расмий баёнотда ушбу чора рақамли хавфсизликни мустаҳкамлаш, фойдаланувчиларни ҳимоя қилиш ва ижтимоий тармоқлар орқали содир этилиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилгани айтилган.

Иордания расмийлари Telegram’дан қуйидаги мақсадларда фойдаланиш хавфини алоҳида таъкидлаган:

  • экстремистик ғоялар ва радикал қарашларни тарқатиш;

  • кибержиноятларни амалга ошириш;

  • фойдаланувчиларга таҳдид қилиш ва товламачилик;

  • қонунга зид материалларни тарқатиш;

  • жамоат хавфсизлиги ва миллий манфаатларга таҳдид солувчи фаолиятни ташкил этиш.

Иордания Жамоат хавфсизлиги бошқармаси бу қарор амалдаги қонунчилик доирасида қабул қилинганини билдирган. Шу билан бирга, фуқароларга нотаниш аккаунтлар, шубҳали ҳаволалар ва келиб чиқиши номаълум манбалар билан эҳтиёткор бўлиш тавсия этилган.

Ҳозирча тақиқ қанча муддат давом этиши ва уни бекор қилиш учун қандай шартлар қўйилиши ҳақида аниқ маълумот берилмаган.

Қарордан олдин черковда етти киши ҳалок бўлган эди

Telegram’ни блоклаш ҳақидаги қарор мамлакатда юз берган оғир фожиадан бир неча ҳафта ўтиб қабул қилинди.

2026 йил 23 октябрь куни Иордания жанубидаги Карак вилоятида жойлашган юнон православ черковида дафн маросими вақтида қуролли ҳужум содир бўлган. DW маълумотига кўра, ҳодисада етти киши ҳалок бўлган, 34 киши жароҳатланган.

Associated Press агентлиги ҳам етти киши ҳалок бўлганини хабар қилган, бироқ жароҳатланганлар сонини 40 нафар деб кўрсатган.

Ҳужум Иордания жамиятида катта шов-шувга сабаб бўлди. Мамлакат ҳукумати воқеани кескин қоралаб, хавфсизлик чораларини кучайтирди.

16 ноябрь куни Иордания суди черковдаги ҳужумга алоқадорликда айбланган уч нафар шахсни осиб ўлдириш жазосига ҳукм қилди.

Шунингдек, Иордания ҳарбийлари қўшни Сурия ҳудудида ҳаво зарбалари берганини маълум қилди. Амман ушбу операциялар давомида «Ислом давлати» террорчилик ташкилотига алоқадор 20 нафар жангарининг йўқ қилинганини билдирган.

Бироқ муҳим жиҳат шундаки, расмийлар Telegram’ни тақиқлаш қарори черковдаги ҳужум айнан шу мессенжер орқали ташкил этилгани ёки амалга оширилгани билан боғлиқлигини тасдиқламаган. Ҳукумат баёнотида асосий эътибор платформадан экстремизм ва бошқа қонунбузарликлар учун фойдаланиш хавфига қаратилган.

Telegram’нинг тақиқланиши миллионлаб фойдаланувчиларга таъсир қилиши мумкин

Telegram Яқин Шарқ мамлакатларида кенг тарқалган мессенжерлардан бири ҳисобланади. У орқали фойдаланувчилар хабар алмашади, файллар юборади, янгиликларни кузатади ва турли жамоалар билан мулоқот қилади.

Шу сабабли Иорданиядаги тақиқ оддий техник чекловдан кўра кенгроқ оқибатларга эга бўлиши мумкин. Хусусан, мессенжердан шахсий мулоқот, таълим, бизнес ва ахборот тарқатиш учун фойдаланадиган инсонлар бошқа платформаларга ўтишга мажбур бўлиши эҳтимол.

Telegram’дан террорчилик ва экстремистик гуруҳлар ҳам ташвиқот материалларини тарқатиш ёки алоқа ўрнатиш мақсадида фойдаланган ҳолатлар маълум. Бироқ бу ҳолат мессенжернинг барча фойдаланувчиларини ёки ундаги ҳар қандай фаолиятни қонунбузарлик билан боғлаш учун асос бўла олмайди.

Платформа асосчиси Павел Дуров эса аввал ҳам Telegram’нинг контентни назорат қилиш ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорлик қилиш бўйича мажбуриятларини бажаришини таъкидлаб келган.

Ироқ ҳам Telegram’ни блоклашга қарор қилди

Қизиғи, 16 ноябрь куни Telegram’га нисбатан чеклов жорий этиш ҳақида фақат Иордания эмас, Ироқ ҳам эълон қилди.

Ироқнинг Оммавий ахборот воситалари ва коммуникациялар комиссияси мессенжерни мамлакат қонунларига зид материалларни бартараф этиш ва ноқонуний фаолиятнинг олдини олиш бўйича етарли чора кўрмаганликда айблади.

Ироқ томони Telegram’га талабларни бажариш учун 30 кунлик муддат берган. Бироқ бу муддатдан кейин қандай чоралар кўрилиши ҳозирча аниқлаштирилмаган.

Шундай қилиб, бир кунда Яқин Шарқнинг икки давлатида Telegram фаолиятига нисбатан жиддий чекловлар эълон қилинди.

Иордания ва Ироқ қарорлари рақамли платформалар олдига яна бир муҳим саволни қўймоқда: фойдаланувчиларнинг ахборот алмашиш эркинлиги билан давлатнинг миллий хавфсизликни таъминлаш мажбурияти ўртасидаги мувозанат қандай сақланиши керак?

Ҳозирча Telegram ушбу икки давлатнинг қарорларига нисбатан расмий муносабат билдирмаган. Энди асосий масала — тақиқлар қанча давом этиши ва мессенжер маъмурияти билан давлат идоралари ўртасида келишувга эришиш имконияти бор-йўқлигида.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари