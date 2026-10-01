Болгарияда шов-шувли суиқасд: «Ботев» футбол клуби хўжайини отиб кетилди

·38·Спорт
Болгарияда шов-шувли суиқасд: «Ботев» футбол клуби хўжайини отиб кетилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Болгарияда таниқли тадбиркор ва «Ботев» футбол клуби эгаси Илиян Филипов Пловдивдаги турар-жой мажмуаси ҳудудида отиб ўлдирилди.
  • Бошига ўқ тегиши натижасида воқеа жойида вафот этган Филиповнинг ўлдирилиши пухта режалаштирилган.
  • Шаҳарда назорат кучайтирилиб, жиноят иши қўзғатилган, тергов барча эҳтимолий версияларни, шу жумладан бизнес ва спорт соҳасидаги алоқаларни ҳам кўриб чиқмоқда.

Болгария футболи ва бизнес олами оғир жудолик ва қуролли ҳужум сабаб шок ҳолатида. Мамлакатнинг таниқли тадбиркори, «Ботев» клуби эгаси Илиян Филипов Пловдив шаҳрида содир этилган қуролли ҳужум қурбони бўлди.

Болгария Ички ишлар вазирлиги манбаларига таяниб Nova нашри тарқатган маълумотларга кўра, суиқасд чоршанбага ўтар кечаси, тадбиркор яшаб келган турар-жой мажмуаси ҳудудида содир этилган.

Бош қисмига берилган ўқ ва сирли қотиллар

Дастлабки норасмий маълумотларга қараганда, қотиллик пухта режалаштирилган: Филипов бошига берилган ўқ жароҳати оқибатида воқеа жойида вафот этган.

Ҳозирча жиноятга бевосита гувоҳ бўлганлар топилгани ёки йўқлиги ҳақида аниқ маълумотлар очиқланмаган. Шунингдек, қотиллар шахси ва уларнинг сони борасида ҳам расмий идоралар сукунат сақламоқда.

Шаҳарда кучайтирилган назорат ва қатъий чекловлар

Отишма содир бўлганидан сўнг ҳуқуқ-тартибот идоралари дарҳол махсус режани ишга туширди:

  • Йўллар назоратга олинди: Пловдив шаҳридан чиқиш йўллари полиция патруллари томонидан тўсилиб, барча шубҳали транспорт воситалари синчковлик билан текширилмоқда;

  • Қўшимча чоралар: Қўшни ва атрофдаги бошқа ҳудудларда ҳам куч ишлатар тузилмалар иштирокидаги текширувлар кучайтирилган;

  • Жиноят иши қўзғатилди: Прокурор Ваня Христева қасддан одам ўлдириш моддаси бўйича расман жиноят иши очилганини тасдиқлади. Унинг билдиришича, тергов гуруҳи ҳодисанинг барча эҳтимолий версияларини, жумладан бизнес ва спорт соҳасидаги алоқаларни ҳам фаол кўриб чиқмоқда.

Бизнес ва футбол чорраҳасидаги фигура

Илиян Филипов фақатгина «Ботев» футбол клуби эгаси сифатида эмас, балки мамлакатдаги йирик транспорт ҳамда қурилиш империяларига эгалик қилувчи таъсир доираси катта тадбиркор сифатида ҳам танилган эди. Ушбу қуролли суиқасд ортида қандай мотивлар ётгани ва бу унинг қайси соҳадаги фаолияти билан боғлиқлиги тергов якунларидан сўнг маълум бўлади.

Илиян ФилиповБотев клубПловдивқуролли ҳужум
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Динамо» гвинеялик вингерни ўз сафига қўшиб олди«Динамо» гвинеялик вингерни ўз сафига қўшиб олди8 июл 17:16Милан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқдаМилан раҳбарияти Рафаел Леао тақдирини ҳал қилмоқда14 август 01:57Мераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонликМераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонлик23 сентябр 19:59Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...14 июл 23:31Ноттингем Форест яна бош мураббий изламоқда: нишонда Марко СилваНоттингем Форест яна бош мураббий изламоқда: нишонда Марко Силва13 май 12:16Эллиот Андерсон яқин кунларда «Сити» футболчисига айланиши кутилмоқдаЭллиот Андерсон яқин кунларда «Сити» футболчисига айланиши кутилмоқда13 июн 19:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди