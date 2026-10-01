Болгарияда шов-шувли суиқасд: «Ботев» футбол клуби хўжайини отиб кетилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Болгарияда таниқли тадбиркор ва «Ботев» футбол клуби эгаси Илиян Филипов Пловдивдаги турар-жой мажмуаси ҳудудида отиб ўлдирилди.
- Бошига ўқ тегиши натижасида воқеа жойида вафот этган Филиповнинг ўлдирилиши пухта режалаштирилган.
- Шаҳарда назорат кучайтирилиб, жиноят иши қўзғатилган, тергов барча эҳтимолий версияларни, шу жумладан бизнес ва спорт соҳасидаги алоқаларни ҳам кўриб чиқмоқда.
Болгария футболи ва бизнес олами оғир жудолик ва қуролли ҳужум сабаб шок ҳолатида. Мамлакатнинг таниқли тадбиркори, «Ботев» клуби эгаси Илиян Филипов Пловдив шаҳрида содир этилган қуролли ҳужум қурбони бўлди.
Болгария Ички ишлар вазирлиги манбаларига таяниб Nova нашри тарқатган маълумотларга кўра, суиқасд чоршанбага ўтар кечаси, тадбиркор яшаб келган турар-жой мажмуаси ҳудудида содир этилган.
Бош қисмига берилган ўқ ва сирли қотиллар
Дастлабки норасмий маълумотларга қараганда, қотиллик пухта режалаштирилган: Филипов бошига берилган ўқ жароҳати оқибатида воқеа жойида вафот этган.
Ҳозирча жиноятга бевосита гувоҳ бўлганлар топилгани ёки йўқлиги ҳақида аниқ маълумотлар очиқланмаган. Шунингдек, қотиллар шахси ва уларнинг сони борасида ҳам расмий идоралар сукунат сақламоқда.
Шаҳарда кучайтирилган назорат ва қатъий чекловлар
Отишма содир бўлганидан сўнг ҳуқуқ-тартибот идоралари дарҳол махсус режани ишга туширди:
Йўллар назоратга олинди: Пловдив шаҳридан чиқиш йўллари полиция патруллари томонидан тўсилиб, барча шубҳали транспорт воситалари синчковлик билан текширилмоқда;
Қўшимча чоралар: Қўшни ва атрофдаги бошқа ҳудудларда ҳам куч ишлатар тузилмалар иштирокидаги текширувлар кучайтирилган;
Жиноят иши қўзғатилди: Прокурор Ваня Христева қасддан одам ўлдириш моддаси бўйича расман жиноят иши очилганини тасдиқлади. Унинг билдиришича, тергов гуруҳи ҳодисанинг барча эҳтимолий версияларини, жумладан бизнес ва спорт соҳасидаги алоқаларни ҳам фаол кўриб чиқмоқда.
Бизнес ва футбол чорраҳасидаги фигура
Илиян Филипов фақатгина «Ботев» футбол клуби эгаси сифатида эмас, балки мамлакатдаги йирик транспорт ҳамда қурилиш империяларига эгалик қилувчи таъсир доираси катта тадбиркор сифатида ҳам танилган эди. Ушбу қуролли суиқасд ортида қандай мотивлар ётгани ва бу унинг қайси соҳадаги фаолияти билан боғлиқлиги тергов якунларидан сўнг маълум бўлади.
Изоҳлар 0
…