Мисрлик деҳқон томорқасидан 3000 йиллик фиръавн ҳайкалларини топди

·28·Дунё
Мисрлик деҳқон томорқасидан 3000 йиллик фиръавн ҳайкалларини топди

Мисрда оддий деҳқон томорқасини қазиш вақтида кутилмаган тарихий топилмага дуч келди. Унинг еридан 3000 йилдан ортиқ тарихга эга фиръавн Рамзес II ҳайкалларининг бўлаклари топилди.

Маълум қилинишича, деҳқон дастлаб иероглифлар туширилган тошни пайқаб қолган ва бу ҳақда археологларга хабар берган. Кейинчалик олиб борилган қазиш ишлари давомида фиръавн ҳайкалининг 1,6 метрлик бош қисми ҳамда узунлиги 2,4 метр бўлган яна бир ҳайкал бўлаги аниқланган.

Топилманинг тарихий аҳамияти юқори баҳоланмоқда. Рамзес II Қадимги Мисрнинг энг машҳур фиръавнларидан бири бўлиб, милоддан аввалги XIII асрда ҳукмронлик қилган.

Қизиғи, тарихий ёдгорликларни топиб, бу ҳақда тегишли идораларга хабар бергани учун деҳқон ва унинг турмуш ўртоғига Маккага зиёрат сафари учун чипталар совға қилинган.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)22 сентябр 20:56Мисрда Рамзес II тасвирланган икки улкан ҳайкал қолдиқлари топилдиМисрда Рамзес II тасвирланган икки улкан ҳайкал қолдиқлари топилди15 октябр 07:10150 дан ортиқ одам йиғилган черковга қуролли босқин: Ҳужум тафсилотлари150 дан ортиқ одам йиғилган черковга қуролли босқин: Ҳужум тафсилотлариБугун 17:17Қиммат таҳлиллардан воз кечиш мумкинми? Ғарбий Сибир конлари бўйича муҳим кашфиётҚиммат таҳлиллардан воз кечиш мумкинми? Ғарбий Сибир конлари бўйича муҳим кашфиётБугун 16:25Тери остидаги сир очилди: Олимлар безгак чивини қонни қандай сўришини аниқладиТери остидаги сир очилди: Олимлар безгак чивини қонни қандай сўришини аниқладиБугун 16:07Икки ўғлини денгиз оқимидан қутқармоқчи бўлган она ҳалок бўлдиИкки ўғлини денгиз оқимидан қутқармоқчи бўлган она ҳалок бўлдиБугун 15:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди