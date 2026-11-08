Японияда қалинлиги соч толасидан ҳам юпқа шоколад яратилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Япониянинг МАТТЕ Боттега дел Сиокколато компанияси қалинлиги атиги 0,03 миллиметрга тенг бўлган дунёдаги энг юпқа «Кортексиа» шоколадини яратди.
- Маттео Санкликка асос солган ушбу корхона 2024 йил феврал ойида Токиодаги Азабудаи Ҳиллс Гарден Плаза мажмуасида ўз фаолиятини бошлаган.
- Десертни тайёрлаш учун махсус ишлаб чиқилган ноёб ускуна шоколадни ўта юпқа қатламда ёйиш ва силиндрсимон шаклга келтириш имконини беради.
Японияда дунёдаги энг юпқа шоколад сифатида танилган ноёб ширинлик ишлаб чиқарилмоқда. Унинг қалинлиги атиги 0,03 миллиметрни ташкил этади. «Corteccia» деб номланган ушбу десерт нафақат ғайриоддий кўриниши, балки оғизда бир зумда эриб кетиши билан ҳам ширинлик ихлосмандлари эътиборини тортган.
Япониялик қандолатчи Маттео Санкликка асос солган MATTE Bottega del Cioccolato компанияси 2024 йил февраль ойида Токиодаги Azabudai Hills Garden Plaza мажмуасида фаолиятини бошлаган. Қисқа вақт ичида компания дунёдаги энг юпқа шоколадни ишлаб чиқариши билан машҳурликка эришган. «Corteccia» номи итальян тилида «дарахт пўстлоғи» маъносини англатади.
Италиянинг анъанавий қатламли шоколадларидан илҳомланиб яратилган десерт ўта юпқа шоколад қатламидан тайёрланади. Бу жараён учун маҳаллий техника мутахассиси билан ҳамкорликда бир ярим йил давомида махсус ускуна ишлаб чиқилган. У шоколадни атиги 0,03 миллиметр қалинликда ёйиш ва ўраш имконини беради.
Компания асосчиси Маттео Санкликканинг мақсади оддий шоколаддан фарқ қилувчи, оғизда эриш жараёнини ўзига хос тарзда ҳис қилиш имконини берадиган десерт яратиш бўлган. Унинг фикрича, шоколаднинг энг ёқимли ҳолати оғизда эриши арафасидаги пайтдир. «Corteccia» айнан шу ҳиссиётни тақдим этиш учун ишлаб чиқилган.
Маҳсулотнинг юпқа қатлами цилиндрсимон новда шаклида ўралади. Унинг ташқи кўриниши нотекис дарахт пўстлоғини эслатади. Ишлаб чиқарувчилар таъкидлашича, шоколад тилга тегиши билан деярли бир зумда эриб кетади ва одатдагидан фарқли мазали таассурот қолдиради.
Десерт ижтимоий тармоқларда оммалашганидан сўнг кўплаб қандолатчилар унинг ўхшашини яратишга уринишган. Бироқ ҳозиргача ҳеч ким бунга муваффақ бўла олмаган. Бунинг асосий сабаби шоколадни бундай даражада юпқа тайёрлаш имконини берувчи махсус ускуна эканлиги билан боғлиқ.
Қизиғи, мазкур қурилманинг ягона нусхаси MATTE Bottega del Cioccolato компаниясининг Токиодаги устахонасида жойлашган. Шу боис «Corteccia» ҳозирча дунёдаги бошқа қандолатчилар такрорлай олмаган ноёб ширинлик бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…