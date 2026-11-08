Японияда қалинлиги соч толасидан ҳам юпқа шоколад яратилди

·115·Дунё
Японияда қалинлиги соч толасидан ҳам юпқа шоколад яратилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Япониянинг МАТТЕ Боттега дел Сиокколато компанияси қалинлиги атиги 0,03 миллиметрга тенг бўлган дунёдаги энг юпқа «Кортексиа» шоколадини яратди.
  • Маттео Санкликка асос солган ушбу корхона 2024 йил феврал ойида Токиодаги Азабудаи Ҳиллс Гарден Плаза мажмуасида ўз фаолиятини бошлаган.
  • Десертни тайёрлаш учун махсус ишлаб чиқилган ноёб ускуна шоколадни ўта юпқа қатламда ёйиш ва силиндрсимон шаклга келтириш имконини беради.

Японияда дунёдаги энг юпқа шоколад сифатида танилган ноёб ширинлик ишлаб чиқарилмоқда. Унинг қалинлиги атиги 0,03 миллиметрни ташкил этади. «Corteccia» деб номланган ушбу десерт нафақат ғайриоддий кўриниши, балки оғизда бир зумда эриб кетиши билан ҳам ширинлик ихлосмандлари эътиборини тортган.

Япониялик қандолатчи Маттео Санкликка асос солган MATTE Bottega del Cioccolato компанияси 2024 йил февраль ойида Токиодаги Azabudai Hills Garden Plaza мажмуасида фаолиятини бошлаган. Қисқа вақт ичида компания дунёдаги энг юпқа шоколадни ишлаб чиқариши билан машҳурликка эришган. «Corteccia» номи итальян тилида «дарахт пўстлоғи» маъносини англатади.

Италиянинг анъанавий қатламли шоколадларидан илҳомланиб яратилган десерт ўта юпқа шоколад қатламидан тайёрланади. Бу жараён учун маҳаллий техника мутахассиси билан ҳамкорликда бир ярим йил давомида махсус ускуна ишлаб чиқилган. У шоколадни атиги 0,03 миллиметр қалинликда ёйиш ва ўраш имконини беради.

Компания асосчиси Маттео Санкликканинг мақсади оддий шоколаддан фарқ қилувчи, оғизда эриш жараёнини ўзига хос тарзда ҳис қилиш имконини берадиган десерт яратиш бўлган. Унинг фикрича, шоколаднинг энг ёқимли ҳолати оғизда эриши арафасидаги пайтдир. «Corteccia» айнан шу ҳиссиётни тақдим этиш учун ишлаб чиқилган.

Маҳсулотнинг юпқа қатлами цилиндрсимон новда шаклида ўралади. Унинг ташқи кўриниши нотекис дарахт пўстлоғини эслатади. Ишлаб чиқарувчилар таъкидлашича, шоколад тилга тегиши билан деярли бир зумда эриб кетади ва одатдагидан фарқли мазали таассурот қолдиради.

Десерт ижтимоий тармоқларда оммалашганидан сўнг кўплаб қандолатчилар унинг ўхшашини яратишга уринишган. Бироқ ҳозиргача ҳеч ким бунга муваффақ бўла олмаган. Бунинг асосий сабаби шоколадни бундай даражада юпқа тайёрлаш имконини берувчи махсус ускуна эканлиги билан боғлиқ.

Қизиғи, мазкур қурилманинг ягона нусхаси MATTE Bottega del Cioccolato компаниясининг Токиодаги устахонасида жойлашган. Шу боис «Corteccia» ҳозирча дунёдаги бошқа қандолатчилар такрорлай олмаган ноёб ширинлик бўлиб қолмоқда.

CortecciaMATTE Bottega del CioccolatoМаттео СанкликкаAzabudai Hills
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япониядаги рестораннинг шаффоф гўшти интернетда шов-шувга сабаб бўлдиЯпониядаги рестораннинг шаффоф гўшти интернетда шов-шувга сабаб бўлдиБугун 21:5713 сентябрь: тарихда бугун содир бўлган энг қизиқ воқеалар13 сентябрь: тарихда бугун содир бўлган энг қизиқ воқеалар13 сентябр 10:38Японияда яшашни истаётган хорижликлар учун талаблар янада кучайтирилмоқдаЯпонияда яшашни истаётган хорижликлар учун талаблар янада кучайтирилмоқда3 октябр 15:46Она ва қизининг пешонасида бир хил оқ соч тутами: ноёб ўхшашлик барчани ҳайратга солдиОна ва қизининг пешонасида бир хил оқ соч тутами: ноёб ўхшашлик барчани ҳайратга солди22 октябр 14:57Японияда бир соатга бувини 23 долларга ижарага олиш мумкинЯпонияда бир соатга бувини 23 долларга ижарага олиш мумкин22 октябр 11:30Эрлинг Холанд имижини тубдан ўзгартирди: узун сочдан воз кечди (фото)Эрлинг Холанд имижини тубдан ўзгартирди: узун сочдан воз кечди (фото)23 август 19:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди