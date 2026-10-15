Мисрда Рамзес II тасвирланган икки улкан ҳайкал қолдиқлари топилди

·42·Дунё
Мисрда Рамзес II тасвирланган икки улкан ҳайкал қолдиқлари топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мисрнинг Беҳбейт ал-Ҳажар қишлоғида қарийб 3 минг йиллик тарихга эга бўлган, Ramзес ИИ тасвирланган икки улкан қироллик ҳайкалининг қолдиқлари топилди.
  • Ramзес ИИ ҳайкалининг тахминан 1,6 метр баландликдаги боши ва тўлиқ ҳолатда тахминан 8,5 метр бўлгани аниқланган, иккинчи ҳайкалнинг сақланиб қолган қисми эса 2,4 метрни ташкил этади.
  • Топилмалар орасида фиръавннинг қироллик унвонларини ўз ичига олган иероглиф ёзувлари туширилган пушти гранит бўлаги ҳам бор.

Мисрнинг Нил делтаси ҳудудидаги қишлоқда қарийб 3 минг йиллик тарихга эга бўлган икки улкан қироллик ҳайкалининг қолдиқлари аниқланди. Улардан бири Қадимги Мисрнинг машҳур ҳукмдори Рамзес II тасвирланган ҳайкал экани тасдиқланган. Иккинчи ҳайкал ҳам шу фиръавнга тегишли бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ahram Online ва бошқа халқаро нашрлар хабар берди.

Топилма Қоҳирадан тахминан 100 километр шимолда жойлашган Беҳбейт ал-Ҳажар қишлоғида аниқланган. Маҳаллий аҳоли вакили ўз ерида ишлаётганида ёзувлар туширилган тош бўлагини кўриб қолган ва бу ҳақда археология идораларига хабар берган. Мутахассислар тошнинг қадимийлигини аниқлагач, ҳудудда қутқарув-қазиш ишлари бошланган.

Қазишмалар давомида ҳайкалларнинг қолдиқлари ва иероглиф ёзувлари туширилган пушти гранит бўлаги топилган. Энг диққатга сазовор топилмалардан бири — Рамзес II ҳайкалининг тахминан 1,6 метр баландликдаги бош қисми. Унда фиръавн Юқори ва Қуйи Мисрни бирлаштиришни ифодаловчи қўш тожда тасвирланган.

Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, ҳайкал тўлиқ ҳолатида, пойдевори билан бирга, тахминан 8,5 метр баландликда бўлган.

Иккинчи ҳайкалнинг сақланиб қолган қисми қарийб 2,4 метрни ташкил этади. Унинг айрим қисмлари, жумладан, оёқлари ва пастки қисми йўқолган. Шунга қарамай, ҳайкалнинг юз қисми яхши сақлангани қайд этилган.

Пушти гранит бўлагидаги иероглифлар Рамзес II нинг қироллик унвонларини ўз ичига олади. Бу ёзувлар топилмаларнинг фиръавн билан боғлиқлигини аниқлашда муҳим аҳамият касб этган.

Миср расмийлари қадимий тошни аниқлаб, тегишли идораларга хабар берган маҳаллий аҳоли вакилининг ҳаракатларини юқори баҳолаган. Ҳозирда ҳудудда қазиш ишлари давом этмоқда. Археологлар янги топилмалар орқали мазкур жойнинг қадимги тарихдаги аҳамиятини янада аниқлашга умид қилмоқда.

Беҳбейт ал-Ҳажар қадимги Исида ибодатхонаси харобалари билан ҳам машҳур. Асосан улкан гранит блоклардан қурилган ушбу мажмуа Миср тарихининг кейинги даврларида муҳим диний марказлардан бири бўлган. Бироқ янги топилган ҳайкалларнинг ибодатхона билан бевосита боғлиқлиги ҳозирча аниқланмаган.

Маълумот учун, Рамзес II Қадимги Мисрнинг XIX сулоласи вакили бўлиб, милоддан аввалги 1279–1213 йилларда ҳукмронлик қилган. У мамлакат тарихидаги энг машҳур фиръавнлардан бири саналади. Унинг даврида кўплаб ибодатхоналар, улкан ҳайкаллар ва меъморий ёдгорликлар барпо этилган. Рамзес II тарихда Рамзес Буюк номи билан ҳам танилган.

Loyli yer ustida turgan yirik granit toshining yaqindan ko‘rinishi.Yuzasida qadimiy yozuvlar va belgilar o‘yilgan yirik tosh tuproq ustida yotibdi.
Рамзес IIБеҳбейт ал-ҲажарМиср археологиясиНил делтаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда ҳайкал йўлини очиш учун электр симларини кесиб ташлашди (видео)Ҳиндистонда ҳайкал йўлини очиш учун электр симларини кесиб ташлашди (видео)2 октябр 16:58Европа парламентида Трампнинг олтиндан яланғоч ҳайкали намойиш этилдиЕвропа парламентида Трампнинг олтиндан яланғоч ҳайкали намойиш этилди7 октябр 14:55Нуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқландиНуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқланди1 октябр 00:20Қумлар остида яширинган Византия шаҳри Мисрда топилдиҚумлар остида яширинган Византия шаҳри Мисрда топилди5 июл 00:49Месси учун рекорд ҳайкал: Аргентинада 26 метрлик улкан ёдгорлик очилдиМесси учун рекорд ҳайкал: Аргентинада 26 метрлик улкан ёдгорлик очилди22 июн 22:35Лукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилиндиЛукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилинди31 июл 18:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди