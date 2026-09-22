Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)

·6·Дунё
Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)

Замонавий футбол юлдузларининг машҳурлиги баъзан тасаввур қилиб бўлмас, ҳайратланарли даражага етиши мумкин. «Ливерпуль» ва Миср миллий терма жамоаси етакчиси Муҳаммад Салоҳ Туркиянинг Трабзон вилояти тоғларида таътил ўтказаётиб, шунчаки табиат бағрида дам олиш асносида оддий бир қоя тоши устида ўтирган ҳолда суратга тушади ва уни ижтимоий тармоқдаги саҳифасига жойлайди. Ана шу оддийгина фотосурат Туркияда чинакам «ижтимоий портлаш»га сабаб бўлди: футбол юлдузи дам олган яйловга маҳаллий аҳоли ва мухлислар томонидан дарҳол «Salah Yaylası» («Салоҳ яйлови») номи берилиб, махсус белги ва байроқ ўрнатилди.

Натижада кимсасиз тоғ бағрига юзлаб одамлар оқиб кела бошлади — тоғ ёнбағирларида машиналарнинг узун тирбандлиги юзага келди, одамлар эса Салоҳ ўтирган ўша тош устида расмга тушиш учун навбатда туришмоқда. Ҳатто айрим мухлислар мисрлик футболчи шарафига фиръавнлар либосини кийиб келиб суратга тушаётган бўлса, бошқалари футболчи ўтирган тошни эҳтиром билан ўпиб, унга тавоф даражасида муносабат билдирмоқда. Биргина пост туфайли ташландиқ тоғ қишлоғи кутилмаганда минтақанинг энг оммабоп сайёҳлик нуқтасига айланди.

Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)

Хўш, ижтимоий тармоқлар асрида медиа таъсир кучи қандай қилиб оддий тошни «муқаддас қадамжо» даражасига кўтарди, маҳаллий аҳоли бу кутилмаган туризм бумидан қандай фойда кўрмоқда ва машҳурлик чегараси қаерда тугайди?

«Тошга навбат, фиръавн либослари ва тоғдаги тирбандлик»: Воқеанинг 5 та асосий нуқтаси

Трабзонда юз берган ҳайратланарли ҳодисанинг энг муҳим тафсилотлари:

  • Шунчаки бир сурат: Муҳаммад Салоҳ тоғли ҳудуддаги сой бўйида оддий тош устида ўтирган суратини жойлаштирди ва шу билан ҳаммаси бошланди;

  • «Салоҳ яйлови» пайдо бўлди: Ишқибозлар ушбу яйловга расман пешлавҳа ясаб, «Salah Yaylası» ва «Трабзонспор» байроғини қадаб қўйишди;

  • Тоғ йўлларидаги тирбандлик: Юзлаб автомобиллар ва сайёҳлар ушбу манзилга ёпирилиб, тор тоғ йўлида катта тиқилинч келтириб чиқарди;

  • Тошни ўпиш ва навбатлар: Мухлислар юлдуз футболчи ўтирган тошга чиқиш учун навбатда туриб, айримлари уни ўпишгача бориб етди;

  • Фиръавн образидаги саҳналар: «Миср қироли»га ҳурмат сифатида туркиялик ишқибозлар тош устида қадимги Миср фиръавнлари кийимида суратга тушмоқда.

Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)

Трабзондаги «Салоҳ эффекти»: Оддий қишлоқнинг туристик портлаши

Ҳодиса тафсилотлари ва юзага келган манзара таққоси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Салоҳ ташрифидан олдин

Салоҳ суратидан кейинги ҳолат

Ҳудуд номи ва мақоми

Кимсасиз, номсиз тоғ яйлови

«Salah Yaylası» (Салоҳ яйлови — расмий белгили)

Одамлар оқими

Фақат кам сонли чорвадорлар

Юзлаб мухлислар ва кунлик сайёҳлар оқими

Йўллардаги вазият

Бўш ва очиқ тоғ йўллари

Автомобилларнинг узундан-узоқ тирбандлиги

Эътибор объекти

Сой бўйидаги оддий дала тоши

Мухлислар ўпадиган ва навбатда турадиган «экспонат»

Креатив ҳаракатлар

Йўқ

Фиръавн либосларида фотосессиялар уюштириш

Иқтисодий ва медиа таъсир

Ноль медиа қиймат

Миллионлаб кўришлар ва бепул ҳудудий маркетинг

Медиа ва ижтимоий психология экспертизаси: Бу ҳодиса ортида нима ётибди?

Маданиятшунослар, маркетологлар ва жамоатчилик таҳлилчиларининг хулосалари:

  • Шахсга сиғиниш ва замон кумирлари: Инсон табиатида ўзи севган ва юксакликка кўтарган қаҳрамонлари теккан нарсаларга ўзгача маъно юклаш майли бор; Салоҳнинг миллионлаб мухлислари учун у ўтирган тош шунчаки минерал эмас, балки афсонанинг энергияси теккан рамзга айланиб қолди;

  • «Instagram-туризм» қудрати: Бугунги дунёда визуал контент ва ижтимоий тармоқлар туризм географиясини бир сонияда ўзгартира олади; ҳеч қандай реклама бюджетисиз, битта юлдузнинг тасодифий пости бутун бошли вилоятга катта сайёҳлик оқимини жалб қилди;

  • Фанатлик ва чегаралар: Мухлисларнинг тошни ўпиши ёки фиръавн кийимида келиши тармоқларда бир вақтнинг ўзида кулги ва ажабланиш уйғотмоқда; экспертлар бундай ҳолатларни оммавий психоздан кўра, кўпроқ ҳазил-мутойиба ва тренд ортидан қувиш сифатида изоҳламоқда;

  • Трабзон иқтисодиёти учун кутилмаган совға: Маҳаллий муниципалитет ва аҳоли учун бу вазият табиий маркетинг трамплинидир; агар ҳудудда тегишли инфратузилма яратилса, «Салоҳ яйлови» Туркиянинг Қора денгиз бўйидаги энг сердаромад сайёҳлик нуқталаридан бирига айланиши мумкин.

Муҳаммад Салоҳнинг биргина табиат қўйнидаги ҳордиғи бугунги дунёда ахборот ва шуҳрат чегара билмаслигининг яна бир ёрқин тимсолига айланди.

Сизнингча, футбол юлдузи ўтирган оддий тош учун тоғларга бориш ва навбатда туришни чинакам муҳаббат деб баҳолаш керакми ёки бу мантиқсиз мухлислик даражасими? Агар севимли юлдузингиз шундай жойга борса, сиз ҳам у ерни кўриш учун йўлга чиқармидингиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва тармоқларни ларзага солаётган ушбу қизиқарли воқеани барча футбол ихлосмандларига улашинг!

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

70 ёшли аёл ўлимидан бир кун ўтиб тобутда уйғонди70 ёшли аёл ўлимидан бир кун ўтиб тобутда уйғондиБугун, 20:15Масжидул Ҳаром муаззини Шайх Иброҳим ал-Маданий вафот этдиМасжидул Ҳаром муаззини Шайх Иброҳим ал-Маданий вафот этдиБугун, 19:58Муҳаммад Салоҳ ўтирган тош сайёҳлик масканига айланди (видео)Муҳаммад Салоҳ ўтирган тош сайёҳлик масканига айланди (видео)Бугун, 19:508 ёшли қиз бошлаган иш 15 йилда катта хайрияга айланди8 ёшли қиз бошлаган иш 15 йилда катта хайрияга айландиБугун, 19:1384 ёшли аёл ҳар ой 2000 км йўл босиб, кийим тарқатади84 ёшли аёл ҳар ой 2000 км йўл босиб, кийим тарқатадиБугун, 18:48Дунёдаги энг бахтли сайёҳлик манзили маълум бўлдиДунёдаги энг бахтли сайёҳлик манзили маълум бўлдиБугун, 18:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота