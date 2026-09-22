Муҳаммад Салоҳ Трабзонда ўтирган оддий тош мухлислар учун «зиёратгоҳ»га айланди (видео)
Замонавий футбол юлдузларининг машҳурлиги баъзан тасаввур қилиб бўлмас, ҳайратланарли даражага етиши мумкин. «Ливерпуль» ва Миср миллий терма жамоаси етакчиси Муҳаммад Салоҳ Туркиянинг Трабзон вилояти тоғларида таътил ўтказаётиб, шунчаки табиат бағрида дам олиш асносида оддий бир қоя тоши устида ўтирган ҳолда суратга тушади ва уни ижтимоий тармоқдаги саҳифасига жойлайди. Ана шу оддийгина фотосурат Туркияда чинакам «ижтимоий портлаш»га сабаб бўлди: футбол юлдузи дам олган яйловга маҳаллий аҳоли ва мухлислар томонидан дарҳол «Salah Yaylası» («Салоҳ яйлови») номи берилиб, махсус белги ва байроқ ўрнатилди.
Натижада кимсасиз тоғ бағрига юзлаб одамлар оқиб кела бошлади — тоғ ёнбағирларида машиналарнинг узун тирбандлиги юзага келди, одамлар эса Салоҳ ўтирган ўша тош устида расмга тушиш учун навбатда туришмоқда. Ҳатто айрим мухлислар мисрлик футболчи шарафига фиръавнлар либосини кийиб келиб суратга тушаётган бўлса, бошқалари футболчи ўтирган тошни эҳтиром билан ўпиб, унга тавоф даражасида муносабат билдирмоқда. Биргина пост туфайли ташландиқ тоғ қишлоғи кутилмаганда минтақанинг энг оммабоп сайёҳлик нуқтасига айланди.
Хўш, ижтимоий тармоқлар асрида медиа таъсир кучи қандай қилиб оддий тошни «муқаддас қадамжо» даражасига кўтарди, маҳаллий аҳоли бу кутилмаган туризм бумидан қандай фойда кўрмоқда ва машҳурлик чегараси қаерда тугайди?
«Тошга навбат, фиръавн либослари ва тоғдаги тирбандлик»: Воқеанинг 5 та асосий нуқтаси
Трабзонда юз берган ҳайратланарли ҳодисанинг энг муҳим тафсилотлари:
Шунчаки бир сурат: Муҳаммад Салоҳ тоғли ҳудуддаги сой бўйида оддий тош устида ўтирган суратини жойлаштирди ва шу билан ҳаммаси бошланди;
«Салоҳ яйлови» пайдо бўлди: Ишқибозлар ушбу яйловга расман пешлавҳа ясаб, «Salah Yaylası» ва «Трабзонспор» байроғини қадаб қўйишди;
Тоғ йўлларидаги тирбандлик: Юзлаб автомобиллар ва сайёҳлар ушбу манзилга ёпирилиб, тор тоғ йўлида катта тиқилинч келтириб чиқарди;
Тошни ўпиш ва навбатлар: Мухлислар юлдуз футболчи ўтирган тошга чиқиш учун навбатда туриб, айримлари уни ўпишгача бориб етди;
Фиръавн образидаги саҳналар: «Миср қироли»га ҳурмат сифатида туркиялик ишқибозлар тош устида қадимги Миср фиръавнлари кийимида суратга тушмоқда.
Трабзондаги «Салоҳ эффекти»: Оддий қишлоқнинг туристик портлаши
Ҳодиса тафсилотлари ва юзага келган манзара таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Салоҳ ташрифидан олдин
Салоҳ суратидан кейинги ҳолат
Ҳудуд номи ва мақоми
Кимсасиз, номсиз тоғ яйлови
«Salah Yaylası» (Салоҳ яйлови — расмий белгили)
Одамлар оқими
Фақат кам сонли чорвадорлар
Юзлаб мухлислар ва кунлик сайёҳлар оқими
Йўллардаги вазият
Бўш ва очиқ тоғ йўллари
Автомобилларнинг узундан-узоқ тирбандлиги
Эътибор объекти
Сой бўйидаги оддий дала тоши
Мухлислар ўпадиган ва навбатда турадиган «экспонат»
Креатив ҳаракатлар
Йўқ
Фиръавн либосларида фотосессиялар уюштириш
Иқтисодий ва медиа таъсир
Ноль медиа қиймат
Миллионлаб кўришлар ва бепул ҳудудий маркетинг
Медиа ва ижтимоий психология экспертизаси: Бу ҳодиса ортида нима ётибди?
Маданиятшунослар, маркетологлар ва жамоатчилик таҳлилчиларининг хулосалари:
Шахсга сиғиниш ва замон кумирлари: Инсон табиатида ўзи севган ва юксакликка кўтарган қаҳрамонлари теккан нарсаларга ўзгача маъно юклаш майли бор; Салоҳнинг миллионлаб мухлислари учун у ўтирган тош шунчаки минерал эмас, балки афсонанинг энергияси теккан рамзга айланиб қолди;
«Instagram-туризм» қудрати: Бугунги дунёда визуал контент ва ижтимоий тармоқлар туризм географиясини бир сонияда ўзгартира олади; ҳеч қандай реклама бюджетисиз, битта юлдузнинг тасодифий пости бутун бошли вилоятга катта сайёҳлик оқимини жалб қилди;
Фанатлик ва чегаралар: Мухлисларнинг тошни ўпиши ёки фиръавн кийимида келиши тармоқларда бир вақтнинг ўзида кулги ва ажабланиш уйғотмоқда; экспертлар бундай ҳолатларни оммавий психоздан кўра, кўпроқ ҳазил-мутойиба ва тренд ортидан қувиш сифатида изоҳламоқда;
Трабзон иқтисодиёти учун кутилмаган совға: Маҳаллий муниципалитет ва аҳоли учун бу вазият табиий маркетинг трамплинидир; агар ҳудудда тегишли инфратузилма яратилса, «Салоҳ яйлови» Туркиянинг Қора денгиз бўйидаги энг сердаромад сайёҳлик нуқталаридан бирига айланиши мумкин.
Муҳаммад Салоҳнинг биргина табиат қўйнидаги ҳордиғи бугунги дунёда ахборот ва шуҳрат чегара билмаслигининг яна бир ёрқин тимсолига айланди.
Сизнингча, футбол юлдузи ўтирган оддий тош учун тоғларга бориш ва навбатда туришни чинакам муҳаббат деб баҳолаш керакми ёки бу мантиқсиз мухлислик даражасими? Агар севимли юлдузингиз шундай жойга борса, сиз ҳам у ерни кўриш учун йўлга чиқармидингиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва тармоқларни ларзага солаётган ушбу қизиқарли воқеани барча футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…