Liverpool enters negotiations for Bradley Barcola transfer
Angliyaning Liverpul klubi Fransiya terma jamoasi va PSJ qanot hujumchisi Bredli Barkolani oʻz safiga qoʻshib olish uchun ilk rasmiy taklifni tayyorlamoqda. BBC xabariga koʻra, mersisaydliklar oʻtgan mavsum yakunida jamoani tark etgan Muhammad Salahning oʻrnini munosib egallaydigan asosiy nomzod sifatida 23 yoshli futbolchini tanlagan va uning oʻzi bilan dastlabki kelishuvga erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Liverpul dastlab RB Leyptsig qanot hujumchisi Yan Diomandeni sotib olishni rejalashtirgan edi. Biroq mazkur futbolchi faoliyatini Real Madrid safida davom ettirishi kutilayotgani sababli, ingliz klubi oʻz eʼtiborini toʻliq Parij jamoasi vakiliga qaratdi. Hozirda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralarning eng murakkab qismi moliyaviy shartlarga borib taqalmoqda.
Transfer narxi boʻyicha kelishmovchiliklarPSJ rahbariyati oʻz yetakchisi uchun taxminan 145 million funt sterling miqdorida ulkan transfer narxini talab qilmoqda. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, u Britaniya transfer rekordini yangilashi mumkin. Shartnomasi 2028-yilda yakunlanishiga qaramay, Parij klubi oʻz talablaridan pastga tushish niyatida emas.
Biroq Liverpul rahbariyati futbolchi uchun 100 million funt sterling atrofidagi mablagʻ sarflashni maʼqul koʻrmoqda. Ikki klub oʻrtasidagi moliyaviy tafovut katta boʻlishiga qaramay, inglizlar safida ijobiy omillar ham mavjud. Futbolchining oʻzi Angliya Premyer-ligasida toʻp surishni va jamoada barqaror asosiy tarkib oʻyinchisi boʻlishni istamoqda.
Futbolchining pozitsiyasi va istiqbolParijda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqota boshlagan va muhim oʻyinlarda zaxirada qolishdan charchagan 23 yoshli hujumchi faoliyatida yangi qadam tashlashga qaror qilgan. Goal.com manbalariga koʻra, u Liverpul bosh murabbiyi Andoni Iraola hamda klub rahbariyati bilan ijobiy muzokaralar oʻtkazib, PSJ bilan shartnomani uzaytirmasligini maʼlum qilgan.
Hozircha tomonlar oʻrtasida rasmiy hujjatlar imzolanganicha yoʻq. Shunga qaramay, futbolchining Mersisaydga koʻchib oʻtishga boʻlgan qatʼiy istagi va shaxsiy shartlar boʻyicha kelishuvga erishilgani Liverpulga kelgusidagi murakkab muzokaralarda muhim ustunlik taqdim etishi kutilmoqda.
…