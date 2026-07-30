Liverpool enters negotiations for Bradley Barcola transfer

·26·Sport
Liverpool enters negotiations for Bradley Barcola transfer

Angliyaning Liverpul klubi Fransiya terma jamoasi va PSJ qanot hujumchisi Bredli Barkolani oʻz safiga qoʻshib olish uchun ilk rasmiy taklifni tayyorlamoqda. BBC xabariga koʻra, mersisaydliklar oʻtgan mavsum yakunida jamoani tark etgan Muhammad Salahning oʻrnini munosib egallaydigan asosiy nomzod sifatida 23 yoshli futbolchini tanlagan va uning oʻzi bilan dastlabki kelishuvga erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Liverpul dastlab RB Leyptsig qanot hujumchisi Yan Diomandeni sotib olishni rejalashtirgan edi. Biroq mazkur futbolchi faoliyatini Real Madrid safida davom ettirishi kutilayotgani sababli, ingliz klubi oʻz eʼtiborini toʻliq Parij jamoasi vakiliga qaratdi. Hozirda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralarning eng murakkab qismi moliyaviy shartlarga borib taqalmoqda.

Transfer narxi boʻyicha kelishmovchiliklar

PSJ rahbariyati oʻz yetakchisi uchun taxminan 145 million funt sterling miqdorida ulkan transfer narxini talab qilmoqda. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, u Britaniya transfer rekordini yangilashi mumkin. Shartnomasi 2028-yilda yakunlanishiga qaramay, Parij klubi oʻz talablaridan pastga tushish niyatida emas.

Biroq Liverpul rahbariyati futbolchi uchun 100 million funt sterling atrofidagi mablagʻ sarflashni maʼqul koʻrmoqda. Ikki klub oʻrtasidagi moliyaviy tafovut katta boʻlishiga qaramay, inglizlar safida ijobiy omillar ham mavjud. Futbolchining oʻzi Angliya Premyer-ligasida toʻp surishni va jamoada barqaror asosiy tarkib oʻyinchisi boʻlishni istamoqda.

Futbolchining pozitsiyasi va istiqbol

Parijda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqota boshlagan va muhim oʻyinlarda zaxirada qolishdan charchagan 23 yoshli hujumchi faoliyatida yangi qadam tashlashga qaror qilgan. Goal.com manbalariga koʻra, u Liverpul bosh murabbiyi Andoni Iraola hamda klub rahbariyati bilan ijobiy muzokaralar oʻtkazib, PSJ bilan shartnomani uzaytirmasligini maʼlum qilgan.

Hozircha tomonlar oʻrtasida rasmiy hujjatlar imzolanganicha yoʻq. Shunga qaramay, futbolchining Mersisaydga koʻchib oʻtishga boʻlgan qatʼiy istagi va shaxsiy shartlar boʻyicha kelishuvga erishilgani Liverpulga kelgusidagi murakkab muzokaralarda muhim ustunlik taqdim etishi kutilmoqda.

LiverpoolBradley BarcolaPSGPremier LeagueTransfers
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Mancini: The Secret Behind His Scandalous Departure, Conflict with Gravina, and Promise to FansMancini: The Secret Behind His Scandalous Departure, Conflict with Gravina, and Promise to FansToday, 00:39Crisis Deepens: FIFA Formally Opens Investigation Into Argentina National TeamCrisis Deepens: FIFA Formally Opens Investigation Into Argentina National TeamToday, 00:36Shavkat Mirziyoyev attends the opening ceremony of the "Games of the Future" (photo)Shavkat Mirziyoyev attends the opening ceremony of the "Games of the Future" (photo)Yesterday, 23:13New Era in France: Zidane Arrives, National Team Logo UpdatedNew Era in France: Zidane Arrives, National Team Logo UpdatedYesterday, 22:54Madrid Bomb Transfer: Real Madrid Agrees Personal Terms with RodriMadrid Bomb Transfer: Real Madrid Agrees Personal Terms with RodriYesterday, 22:315 Goals and Drama in Samarkand: Dinamo Defeats Kokand-19125 Goals and Drama in Samarkand: Dinamo Defeats Kokand-1912Yesterday, 22:24
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
Fabio Cannavaro: "This story isn't over, I have only one regret"
Fabio Cannavaro: "This story isn't over, I have only one regret"
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans