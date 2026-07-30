Messi and Ronaldo: Post-2026 World Cup Destinies and Clubs

·56·Sport
Messi and Ronaldo: Post-2026 World Cup Destinies and Clubs

2026 yilgi jahon chempionati yakunlangach, futbol olami eʼtiborini yana ichki chempionatlar va yangi mavsum bahslariga qaratdi. Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu kabi afsonalarning klublar safiga qaytishi muxlislarda katta qiziqish uygʻotmoqda. Goal.com xabar berishicha, ikki yulduzning mundialdagi ishtiroki va undan keyingi taqdiri bir-biridan keskin farq qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, 2026 yilgi mundial har ikki futbolchi uchun ularning shonli faoliyatidagi soʻnggi yirik xalqaro turnir boʻlishi kutilgandi. Biroq ularning terma jamoadagi yurishlari mutlaqo oʻzgacha ssenariy bilan yakunlandi. Agar portugaliyalik hujumchi musobaqani erta tark etgan boʻlsa, argentinalik sardor hal qiluvchi final ostonasigacha yetib bordi.

Krishtianu Ronaldu va Portugaliyaning erta vidolashuvi

Krishtianu Ronaldu uchun 2026 yilgi jahon chempionati kutilganidek muvaffaqiyatli kelmadi. Portugaliya terma jamoasi pley-offning 1/8 final bosqichidayoq Ispaniyaga minimal hisobda imkoniyatni boy berib, turnirni tark etdi. Ushbu bahsda Ispaniya terma jamoasi kiritgan yagona gol taqdirni hal qildi.

Turnir davomida Ronaldu oʻzining eng yaxshi sport formasini namoyish eta olmadi. U mundialda jami ikki bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilishga erishdi, biroq bu gollarning ikkalasi ham Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi kechgan uchrashuvda kiritilgandi. Shundan soʻng Krishtianu Kongo Demokratik Respublikasi, Kolumbiya va Ispaniya termalariga qarshi oʻyinlarda gol ura olmadi.

Lionel Messining rekord darajadagi oʻyini

Lionel Messi esa Argentina terma jamoasini yana bir bor finalga olib chiqdi. Hal qiluvchi bahsda ularning ham raqibi Ispaniya boʻldi va qoʻshimcha boʻlimlarda urilgan yagona gol ispaniyaliklarga gʻalaba keltirdi. Shunga qaramay, Messining shaxsiy koʻrsatkichlari juda yuqori darajada saqlanib qoldi.

Goal.com maʼlumotiga koʻra, Lionel Messi turnir davomida 8 ta gol urib, 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. U chempionatning eng yaxshi toʻpurarlari orasida ikkinchi oʻrinni egalladi va jahon chempionatlari tarixidagi eng koʻp gol urgan ikkinchi futbolchiga aylandi. Bu borada faqat Fransiyaning yetakchi futbolchisi Kilian Mbappe uning oldida bormoqda.

Mundial yakunlangach, klublar futboliga qaytish davri boshlandi. Lionel Messi Inter Miami safiga intizom bilan qaytgan boʻlsa, Krishtianu Ronaldu hozircha Al-Nassr ixtiyorida koʻrinmayapti. Har ikki futbolchining kelajagi va yangi mavsumdagi raqobati muxlislar eʼtibor markazida qolishda davom etmoqda.

Lionel MessiCristiano RonaldoInter MiamiAl-NassrWorld Cup 2026
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Official: John Stones Leaves City — Great Defender Is Now at InterOfficial: John Stones Leaves City — Great Defender Is Now at InterToday, 09:31Urozov heads to the Russian Premier League: Rubin is finalizing his transferUrozov heads to the Russian Premier League: Rubin is finalizing his transferToday, 09:18Drama in the USA: Liverpool edge past Wrexham with narrow winDrama in the USA: Liverpool edge past Wrexham with narrow winToday, 08:52Alonso Clears Out Chelsea Squad: Record Signing and Star ExitsAlonso Clears Out Chelsea Squad: Record Signing and Star ExitsToday, 08:47Could Strengthen Spartak: Shomurodov's Sensational Return to Russia DiscussedCould Strengthen Spartak: Shomurodov's Sensational Return to Russia DiscussedToday, 08:13Karim Adeyemi States His Biggest Dream: What Does He Want at Barcelona?Karim Adeyemi States His Biggest Dream: What Does He Want at Barcelona?Today, 08:03
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
Fabio Cannavaro: "This story isn't over, I have only one regret"
Fabio Cannavaro: "This story isn't over, I have only one regret"
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans