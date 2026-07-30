Fulham to Sign Two Talented Players from Real Madrid for €50 Million
Angliya Premyer-ligasi vakili Fulxem klubi Ispaniyaning Real Madrid jamoasidan umumiy qiymati 50 million yevroni tashkil etuvchi qoʻshma transfer kelishuviga erishdi. GOAL.com nashri tarqatgan xabarga koʻra, Madrid akademiyasining yorqin yulduzlari Gonsalo Garsiya va Sesar Palasios Londonning Gʻarbiy qismiga koʻchib oʻtib, oʻzlarining sobiq yoshlar murabbiyi Alvaro Arbeloa boshchiligidagi yangi loyihada yana birga toʻp surishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur kelishuvdagi eng asosiy transfer Gonsalo Garsiyaning xaridi boʻlib, Fulxem futbolchining huquqlarining 70 foizi uchun 40 million yevro toʻlashga kelishib oldi. Ushbu moliyaviy tuzilma orqali qirollik klubi hujumchining kelajagidagi ulushini saqlab qoladi. Ispaniya grandlari oʻz akademiyasining yetishib chiqqan iqtidorli bitiruvchilarini sotib yuborishda ushbu amaliyotdan tez-tez foydalanishadi.
Gonsalo Garsiyaning Madridni tark etish sabablariGarchi 22 yoshli hujumchi Leganesga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida oʻzini koʻrsatib, gol urishga muvaffaq boʻlgan boʻlsa-da, asosiy jamoadagi yuqori raqobat uning maydonga tushish imkoniyatlarini cheklab qoʻygandi. Yan Diomandening jamoaga kelishi ehtimoli hamda Endrikning ijara muddatidan qaytishi yosh futbolchining asosiy tarkibda muntazam oʻynashiga toʻsqinlik qilardi. Shuning uchun Garsiya oʻziga asosiy tarkibdan kafolatlangan oʻrin beradigan loyihani qidirib, yozda oʻzining qadrdon klubini tark etishga qaror qilgan edi.
Real Madrid Castilla safida 73 ta uchrashuvda maydonga tushib, 30 ta gol urgan Garsiyaning mahorati shubhasizdir. Marca nashrining maʼlumotiga koʻra, Gonsalo boʻyicha kelishuv toʻliq yakunlangan deb hisoblanmoqda, Sesar Palasios boʻyicha esa soʻnggi tafsilotlar yaqin soatlarda rasmiylashtirilishi kutilmoqda. Palasios uchun ingliz klubi 70 foiz huquq evaziga 8 milliondan 10 million yevrogacha mablagʻ sarflaydi.
Sesar Palasiosning Premyer-ligadagi istiqboliSesar Palasios ham Ispaniya uchinchi divizionida oʻtkazgan muvaffaqiyatli mavsumidan soʻng Londonga yuqori obroʻ bilan tashrif buyurmoqda. Markaziy yarim himoyachi Castilla safini tark etib, oʻzini yanada yuqori darajada sinab koʻrish vaqti kelganini tushunib yetgandi. Unga Yevropaning bir nechta klublaridan takliflar tushganiga qaramay, Alvaro Arbeloa qoʻl ostida Premyer-ligada ishlash imkoniyati rad etib boʻlmaydigan taklif boʻlib chiqdi.
Statistik koʻrsatkichlar ham Palasiosning transferi atrofidagi hayajonni toʻla oqlashini koʻrsatadi. U oʻtgan mavsumni Primera RFEF 1-guruhining eng yaxshi toʻpurarlaridan biri sifatida yakunlab, 16 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Markazdan turib bunday natija koʻrsatishi uni Arbeloa taktik tizimi uchun noyob aktivga aylantiradi. Fulxem murabbiyining Ispaniya poytaxtidan yaxshi tanish boʻlgan futbolchilarni ataylab tanlagani kelajakdagi muvaffaqiyatlar garovi boʻlishi kutilmoqda.
…