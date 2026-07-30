Fulham to Sign Two Talented Players from Real Madrid for €50 Million

·52·Sport
Fulham to Sign Two Talented Players from Real Madrid for €50 Million

Angliya Premyer-ligasi vakili Fulxem klubi Ispaniyaning Real Madrid jamoasidan umumiy qiymati 50 million yevroni tashkil etuvchi qoʻshma transfer kelishuviga erishdi. GOAL.com nashri tarqatgan xabarga koʻra, Madrid akademiyasining yorqin yulduzlari Gonsalo Garsiya va Sesar Palasios Londonning Gʻarbiy qismiga koʻchib oʻtib, oʻzlarining sobiq yoshlar murabbiyi Alvaro Arbeloa boshchiligidagi yangi loyihada yana birga toʻp surishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur kelishuvdagi eng asosiy transfer Gonsalo Garsiyaning xaridi boʻlib, Fulxem futbolchining huquqlarining 70 foizi uchun 40 million yevro toʻlashga kelishib oldi. Ushbu moliyaviy tuzilma orqali qirollik klubi hujumchining kelajagidagi ulushini saqlab qoladi. Ispaniya grandlari oʻz akademiyasining yetishib chiqqan iqtidorli bitiruvchilarini sotib yuborishda ushbu amaliyotdan tez-tez foydalanishadi.

Gonsalo Garsiyaning Madridni tark etish sabablari

Garchi 22 yoshli hujumchi Leganesga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida oʻzini koʻrsatib, gol urishga muvaffaq boʻlgan boʻlsa-da, asosiy jamoadagi yuqori raqobat uning maydonga tushish imkoniyatlarini cheklab qoʻygandi. Yan Diomandening jamoaga kelishi ehtimoli hamda Endrikning ijara muddatidan qaytishi yosh futbolchining asosiy tarkibda muntazam oʻynashiga toʻsqinlik qilardi. Shuning uchun Garsiya oʻziga asosiy tarkibdan kafolatlangan oʻrin beradigan loyihani qidirib, yozda oʻzining qadrdon klubini tark etishga qaror qilgan edi.

Real Madrid Castilla safida 73 ta uchrashuvda maydonga tushib, 30 ta gol urgan Garsiyaning mahorati shubhasizdir. Marca nashrining maʼlumotiga koʻra, Gonsalo boʻyicha kelishuv toʻliq yakunlangan deb hisoblanmoqda, Sesar Palasios boʻyicha esa soʻnggi tafsilotlar yaqin soatlarda rasmiylashtirilishi kutilmoqda. Palasios uchun ingliz klubi 70 foiz huquq evaziga 8 milliondan 10 million yevrogacha mablagʻ sarflaydi.

Sesar Palasiosning Premyer-ligadagi istiqboli

Sesar Palasios ham Ispaniya uchinchi divizionida oʻtkazgan muvaffaqiyatli mavsumidan soʻng Londonga yuqori obroʻ bilan tashrif buyurmoqda. Markaziy yarim himoyachi Castilla safini tark etib, oʻzini yanada yuqori darajada sinab koʻrish vaqti kelganini tushunib yetgandi. Unga Yevropaning bir nechta klublaridan takliflar tushganiga qaramay, Alvaro Arbeloa qoʻl ostida Premyer-ligada ishlash imkoniyati rad etib boʻlmaydigan taklif boʻlib chiqdi.

Statistik koʻrsatkichlar ham Palasiosning transferi atrofidagi hayajonni toʻla oqlashini koʻrsatadi. U oʻtgan mavsumni Primera RFEF 1-guruhining eng yaxshi toʻpurarlaridan biri sifatida yakunlab, 16 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Markazdan turib bunday natija koʻrsatishi uni Arbeloa taktik tizimi uchun noyob aktivga aylantiradi. Fulxem murabbiyining Ispaniya poytaxtidan yaxshi tanish boʻlgan futbolchilarni ataylab tanlagani kelajakdagi muvaffaqiyatlar garovi boʻlishi kutilmoqda.

FulhamReal MadridGonzalo GarcíaCésar PalaciosÁlvaro Arbeloa
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Shomurodov and Fayzullayev's Team Exits European Competitions — Details of a Night of HorrorShomurodov and Fayzullayev's Team Exits European Competitions — Details of a Night of HorrorToday, 23:24Alejandro Balde: We are not afraid of Real Madrid and our destiny is in our own handsAlejandro Balde: We are not afraid of Real Madrid and our destiny is in our own handsToday, 22:17Mike Tyson reveals secret: Who was his true idol, not Muhammad Ali?Mike Tyson reveals secret: Who was his true idol, not Muhammad Ali?Today, 21:00Frank Artiga Spoke About Jahongir O‘rozov's Transfer to RubinFrank Artiga Spoke About Jahongir O‘rozov's Transfer to RubinToday, 20:39New obstacle arises in Real Madrid transfersNew obstacle arises in Real Madrid transfersToday, 19:51Real Madrid's Untouchable Four: Who is the Foundation of Mourinho's Project?Real Madrid's Untouchable Four: Who is the Foundation of Mourinho's Project?Today, 19:48
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
Fabio Cannavaro: "This story isn't over, I have only one regret"
Fabio Cannavaro: "This story isn't over, I have only one regret"
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans