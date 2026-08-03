Antoine Semenyo Expresses Satisfaction with Enzo Maresca's Tactics

·4·Sport
Antoine Semenyo Expresses Satisfaction with Enzo Maresca's Tactics

Manchester Siti qanot hujumchisi Antuan Semenyo yangi bosh murabbiy Entso Mareskaning taktik rejasi va unga berayotgan erkinligidan mamnun ekanini yashirmadi. Goal.com xabar berishicha, Gana terma jamoasi aʼzosi italiyalik mutaxassisning hujumkor falsafasini «qulogʻimga yoqimli musiqa» deb atab, bu uslub uning kuchli jihatlariga mos tushishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Pep Gvardiola ketganidan keyin jamoani qabul qilib olgan Entso Mareska qoʻl ostidagi ilk oʻyin Gonkongda Inter klubiga qarshi kechdi. Penaltilar seriyasida magʻlubiyatga uchraganiga qaramay, Manchester Siti yangi murabbiy joriy etishni rejalashtirayotgan hujumkor niyatlarni yaqqol namoyish etdi. Ushbu uchrashuvning birinchi boʻlimida harakat qilgan Antuan Semenyo Divine Mukasaning gollardan biriga mualliflik qilishida yordam berdi.

Qanot oʻyinchilari uchun yangi imkoniyatlar

Semenyoning fikricha, Mareskaning uslubi qanotlarda kenglik va yakka kurashlardagi mahoratni ustun qoʻyadi. U avvalroq Chelside ham shunday yondashuvni kuzatgani va bu uning oʻyiniga mos kelishini aytib oʻtdi. Futbolchi murabbiy bilan alohida suhbatlar oʻtkazgani va jamoadagi vazifalari boʻyicha aniq koʻrsatma olganini qoʻshimcha qildi.

«Entsoning gʻoyalari ajoyib, Pepnikiga oʻxshash jihatlari ham bor. Uning talabi oddiy — qanotda turish va toʻpni qabul qilib, imkoniyat yaratish», deydi hujumchi. Uning taʼkidlashicha, yangi murabbiy qoʻl ostida maydonda tez-tez birga-bir vaziyatlarga kirishish imkoniyati tugʻiladi va bu unga zavq bagʻishlaydi.

Oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatlar va kelajak rejalari

Eslatib oʻtamiz, Antuan Semenyo yanvar oyida Bournemouth safidan 65 million funt sterling evaziga Manchester Siti jamoasiga koʻchib oʻtgan edi. Etihad Stadiumdagi dastlabki yarim mavsum uning uchun juda muvaffaqiyatli keldi. U klub va terma jamoasi safida jami 21 ta gol urishga erishdi, jumladan, Angliya kubogi finalida Chelsi darvozasiga gʻalaba toʻpini kiritdi.

Futbolchi sobiq ustozi Pep Gvardiola uning oʻsishida muhim rol oʻynaganini eʼtirof etdi. Gvardiola unga kelajakda yanada kuchli futbolchiga aylanishini aytib, katta yordam bergan. Shuningdek, Semenyo oʻzining Premyer-ligadagi faoliyati porlashiga zamin yaratgan Bournemouth klubi rahbariyati va murabbiylariga chuqur minnatdorchilik bildirdi.

Antoine SemenyoEnzo MarescaManchester CityPremier LeaguePep Guardiola
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

José Mourinho Awaits Rodri's Arrival at Real MadridJosé Mourinho Awaits Rodri's Arrival at Real MadridToday, 12:11Alejandro Garnacho makes sharp dig at Chelsea after Aston Villa debutAlejandro Garnacho makes sharp dig at Chelsea after Aston Villa debutToday, 11:57Xabi Alonso Reveals How He Healed the Scars from His Real Madrid EraXabi Alonso Reveals How He Healed the Scars from His Real Madrid EraToday, 11:37Liverpool Suffer Heavy Defeat to Leeds United in Friendly MatchLiverpool Suffer Heavy Defeat to Leeds United in Friendly MatchToday, 11:35Konrad Laimer Confirms He Will Stay at BayernKonrad Laimer Confirms He Will Stay at BayernToday, 11:11Abdumalik Yorbutayev Explodes Again in Yerevan: Doev Knocked Out (Video)Abdumalik Yorbutayev Explodes Again in Yerevan: Doev Knocked Out (Video)Today, 10:52
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'