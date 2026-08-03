Barcelona's training camp in England faces unexpected problems

·43·Sport
Barcelona's training camp in England faces unexpected problems

Xansi Flik boshchiligidagi Barselona jamoasining mavsumoldi tayyorgarlik jarayoni jiddiy reja oʻzgarishiga uchradi. Kataloniya klubi Angliya chempionati vakili Preston North End jamoasiga qarshi oʻtkzilishi rejalashtirilgan oʻrtoqlik uchrashuvini bekor qilishga majbur boʻldi. Ushbu vaziyat yangi mavsum oldidan oʻz taktik gʻoyalarini singdirishga intilayotgan murabbiylar shtabining rejalarini butunlay oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Diario SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Angliya klubi oʻz tarkibida yuzaga kelgan jarohatlar tufayli toʻlaqonli jamoa maydonga tusha olmasligini maʼlum qilgan. Stokport Kaunti jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik oʻyinidagi jismoniy kurashlarga boy bahsdan keyin Preston North End tarkibi qisqarib ketgan edi. Yangi mavsum yaqinlashib kelayotgan bir paytda asosiy tarkib futbolchilarini tavakkal qilishni istamagan ingliz klubi rahbariyati maydonga 21 yoshgacha boʻlgan yoshlar jamoasini chiqarishni taklif qilgan.

Lekin Barselona rahbariyati va bosh murabbiy bu taklifni rad etdi. Xansi Flik oʻz shogirdlarining kuchli raqiblar va tajribali professional futbolchilarga qarshi maydonda toblanishini xohlagan edi. Germaniyalik mutaxassis yuqori tempdagi daqiqalarni talab qilgani sababli, yoshlar jamoasiga qarshi bahs jamoaning talablariga javob bermasligi aniq boʻldi. Shu sababli, La Liga amaldagi chempionlari oʻyinni butunlay bekor qilib, uning oʻrniga mashgʻulot oʻtkazishga qaror qilishdi.

Rejalarning oʻzgarishi va Birmingem bilan bahs

Ushbu kutilmagan oʻzgarishlar tufayli Barselona oʻzining Angliyadagi yigʻinini rejalashtirilgan muddatidan ertaroq yakunlab, Ispaniyaga qaytishi kutilmoqda. Jamoa Angliya futbol assotsiatsiyasining milliy markazida baza sifatida foydalanib kelayotgan edi, biroq Preston bilan uchrashuv bekor qilingach, murabbiylar yakuniy tayyorgarlikni oʻz vatanida davom ettirishni maʼqul topishdi.

Eslatib oʻtamiz, ushbu qiyinchiliklargacha Barselona Birmingem Siti jamoasiga qarshi bahs olib borgan edi. St. Endryu stadionida kechgan uchrashuv 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlanib, penaltilar seriyasida mezbonlar 3:2 hisobida zafar quchgandi. Ushbu oʻyinda Xansi Flik yangi futbolchilarga imkon berdi va jamoaning umumiy harakatlaridan mamnun ekanligini bildirdi.

Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida bosh murabbiy quyidagilarni taʼkidladi: «Oʻylaymanki, biz yaxshi oʻynadik, Birmingem kuchli jamoa va bizda yosh jamoa bor. Baʼzi vaziyatlarda toʻp bilan harakat qilishda, chiziqlar orasida oʻynashda ishonch yetishmagandir. Biz shuningdek, hujum boshlash chogʻida ayrim xatolarga yoʻl qoʻydik. Ammo umuman olganda, men natijadan xursandman».

BarcelonaHansi FlickFriendly MatchLa LigaFootball
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Jermaine Jenas urges Lewis Hall to join Manchester UnitedJermaine Jenas urges Lewis Hall to join Manchester UnitedToday, 15:31Tohirjonova wins in Granada: Rating also increases significantly!Tohirjonova wins in Granada: Rating also increases significantly!Today, 15:29Manchester City After Guardiola: Maresca Makes Big PromisesManchester City After Guardiola: Maresca Makes Big PromisesToday, 15:26Atletico Madrid eyeing move for Jack GrealishAtletico Madrid eyeing move for Jack GrealishToday, 15:19Andoni Iraola provides update on Jeremie Frimpong's conditionAndoni Iraola provides update on Jeremie Frimpong's conditionToday, 14:14Barcelona Firmly Rules Out Selling Ferran Torres to Paris ClubBarcelona Firmly Rules Out Selling Ferran Torres to Paris ClubToday, 13:37
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'