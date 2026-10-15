Lyon vs Crystal Palace: Lineups and Live Text Commentary
Europa League: Lyon vs Crystal Palace. Kick-off: 15 October, 21:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Lyon starting lineup: 1. Greif D., 16. Abner Vinicius, 13. Athekame Z., 20. Bacher F., 21. Kluivert R., 18. Merah K., 23. Morton T., 11. Nakamura K., 99. Nartey N., 7. Nuamah E., 8. Tolisso C. (captain).
Lyon substitutes: 25. Bengui J., 2. Bidstrup M., 26. Boudache K., 40. Descamps R., 24. Duranville J., 45. Himbert R., 85. Kamara N., 37. Kango S., 22. Mata C., 19. Niakhate M., 10. Sulc P., 6. Tessmann T.
Lyon head coach: Fonseca P.
Crystal Palace starting lineup: 44. Benitez W., 6. Canvot J., 5. Disasi A., 22. Larsen J., 30. Mingueza O., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards C., 7. Sarr I., 23. Timber Q., 20. Wharton A. (captain).
Crystal Palace substitutes: 21. Ahanor H., 54. Benamar D., 81. Benetton L., 19. Hughes W., 18. Kamada D., 25. Khalaili A., 31. Matthews R., 11. McNeil D., 9. Nketiah E., 24. Osorio D.
Crystal Palace head coach: Sage P.
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