Hoffenheim vs Lyon: Lineups and Live Text Commentary
Europa League: Hoffenheim vs Lyon. Kick-off: 23 October, 00:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Hoffenheim starting lineup: 1. Baumann O. (captain), 34. Coufal V., 2. Hranac R., 5. Kabak O., 39. Rots M., 27. Kramaric A., 20. Conte B., 7. Avdullahu L., 22. Prass A., 19. Lemperle T., 14. Daghim A.
Hoffenheim substitutes: 29. Abraha N., 11. Asllani F., 13. Bernardo, 18. Burger W., 15. Gendrey V., 10. Hlozek A., 47. Lassig V., 32. Lenz C., 28. Machida K., 9. Moerstedt M., 36. Petersson L., 37. Philipp L.
Hoffenheim head coach: Ilzer C.
Lyon starting lineup: 1. Greif D., 37. Kango S., 22. Mata C. (captain), 20. Bacher F., 21. Kluivert R., 2. Bidstrup M., 6. Tessmann T., 99. Nartey N., 26. Boudache K., 45. Himbert R., 11. Nakamura K.
Lyon substitutes: 16. Abner Vinicius, 13. Athekame Z., 25. Bengui J., 40. Descamps R., 24. Duranville J., 38. Garcia A., 85. Kamara N., 18. Merah K., 23. Morton T., 19. Niakhate M., 7. Nuamah E., 8. Tolisso C.
Lyon head coach: Fonseca P.
Comments 0
…