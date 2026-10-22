Hoffenheim vs Lyon: Lineups and Live Text Commentary

·34·Sport
Hoffenheim vs Lyon: Lineups and Live Text Commentary

Europa League: Hoffenheim vs Lyon. Kick-off: 23 October, 00:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Hoffenheim starting lineup: 1. Baumann O. (captain), 34. Coufal V., 2. Hranac R., 5. Kabak O., 39. Rots M., 27. Kramaric A., 20. Conte B., 7. Avdullahu L., 22. Prass A., 19. Lemperle T., 14. Daghim A.

Hoffenheim substitutes: 29. Abraha N., 11. Asllani F., 13. Bernardo, 18. Burger W., 15. Gendrey V., 10. Hlozek A., 47. Lassig V., 32. Lenz C., 28. Machida K., 9. Moerstedt M., 36. Petersson L., 37. Philipp L.

Hoffenheim head coach: Ilzer C.

Lyon starting lineup: 1. Greif D., 37. Kango S., 22. Mata C. (captain), 20. Bacher F., 21. Kluivert R., 2. Bidstrup M., 6. Tessmann T., 99. Nartey N., 26. Boudache K., 45. Himbert R., 11. Nakamura K.

Lyon substitutes: 16. Abner Vinicius, 13. Athekame Z., 25. Bengui J., 40. Descamps R., 24. Duranville J., 38. Garcia A., 85. Kamara N., 18. Merah K., 23. Morton T., 19. Niakhate M., 7. Nuamah E., 8. Tolisso C.

Lyon head coach: Fonseca P.

Live report1-0 LIVE
45+9
The referee's whistle blows to end the first half, and the players head to the dressing rooms.
45+41-0
Andrej Kramarić (Hoffenheim) is first to the rebound in the six-yard box and heads it into the roof of the net to make it 1-0.
45
8 minutes added to the game.
44
Hoffenheim wins a corner kick.
44
Halil Umut Meler has a clear view of the incident and blows the whistle for a foul by Ruben Kluivert (Lyon).
39
Kaila Boudach (Lyon) takes the corner kick, but the defenders easily clear the ball.
38
Lyon has won a corner kick. Their opponents face yet another attacking threat.
37
Kaelen Badash (Lyon) came close to scoring, but he really should have done better with that chance. His weak shot from close range went straight into Oliver Baumann's hands.
37
Mats Rothe (Hoffenheim) takes the corner kick.
36
Andrej Kramarić (Hoffenheim) takes a shot, but it is blocked by a defender. Hoffenheim will take a corner kick.
36
Vladimír Coufal (Hoffenheim) takes the corner kick.
34
Adam Dagim (Hoffenheim) received an accurate pass, but a defender tackled the ball away from him. Great defending.
31🔁
Paulo Fonseca is forced into a substitution. Steve Kango cannot continue due to injury, replaced by Noam Kamara (Lyon).
22
Hoffenheim will take a corner kick.
21
The corner kick taken by Hoffenheim was cleared by Lyon's goalkeeper Dominik Greif. Hoffenheim has won a corner. They are sending many players into the penalty area.
19
Dominik Greif (Lyon) is feeling fine and is ready to continue the match.
17
Dominik Greif (Lyon) is down injured and the referee stops play for medical attention.
16
Following a corner kick taken by Vladimír Coufal (Hoffenheim), the ball is cleared.
14
Thanks to a brilliant defensive block, Hoffenheim's corner came to nothing.
13
Alexander Prass (Hoffenheim) shoots from outside the box towards the bottom right corner, but Dominik Greif makes a brilliant save. The referee and his assistant signal a corner kick for Hoffenheim.
13
The ball went out of play. Hoffenheim will take a corner kick.
10
Keito Nakamura (Lyon) sends the corner kick into the penalty area, but Oliver Baumann claims the ball to end the danger.
9🟨
Hoffenheim - Lyon. Score: 0-0. Mats Rots (Hoffenheim) receives a yellow card from the referee for an earlier foul.
7
Rémy Imbert (Lyon) tried to dribble past an opponent, but was dispossessed.
5
Ozan Kabak (Hoffenheim) plays a brilliant pass to Alexander Prass, and he is surging towards the goal.
1
Well, would you look at that, today's match is starting right now.
00:01
Finally the players are on the pitch! Hoffenheim will get the game started.
00:00
Today's match referee will be Halil Umut Meler.
00:00
The starting lineups have already been announced and you can check them out in the lineups section.
00:00
Hello and welcome to our live text commentary! We will bring you instant updates on all the action from the match. Starting lineups will be announced very soon.
HoffenheimLyonEuropa League
Share:
Telegram channelFollow on Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comments 0

Related news

Hoffenheim vs Besiktas: Lineups and Live Text CommentaryHoffenheim vs Besiktas: Lineups and Live Text Commentary15 October 22:48Lyon vs Crystal Palace: Lineups and Live Text CommentaryLyon vs Crystal Palace: Lineups and Live Text Commentary15 October 20:33B. Monchengladbach vs Hoffenheim: Lineups and Live Text CommentaryB. Monchengladbach vs Hoffenheim: Lineups and Live Text Commentary18 October 19:33Lyon vs Nice: Lineups and Live Text CommentaryLyon vs Nice: Lineups and Live Text Commentary18 October 23:47«Lens» defeats «Lyon» in a dramatic match with ten men«Lens» defeats «Lyon» in a dramatic match with ten men10 October 06:50Lyon takes the lead in France, while Monaco suffers a sensational defeatLyon takes the lead in France, while Monaco suffers a sensational defeat19 October 06:55
AnnouncementsPartnership
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Digitize your auto service: Don't lose customers with Bip Business
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
Is it dangerous to write a number on a car window? Bip has found a new solution for drivers!
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Nakamura reacted to the $200,000 reward given to Uzbek chess players
Nakamura reacted to the $200,000 reward given to Uzbek chess players
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
«There will be a wedding»: Sindorov’s grandfather spoke about Assaubayeva
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Ronaldo's mother reacts for the first time to her son's departure from the national team
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Why are Western commentators failing to digest Bakhodir Jalolov's style?
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
Erling Haaland decided to leave Manchester City — his new destination revealed
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
"Manchester City" vs "PSG" match's weakest players announced
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
«Constantly playing with Uzbekistan is lowering our reputation» — «Persepolis» coach
Manchester City issued an official reaction to Uzbekistan's victory over Iran
Manchester City issued an official reaction to Uzbekistan's victory over Iran