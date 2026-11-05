Real Sociedad vs Lyon: Lineups and Live Text Commentary
Europa League: Real Sociedad vs Lyon. Kick-off: 5 November, 22:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Real Sociedad starting lineup: 13. Marrero U., 2. Aramburu J., 5. Zubeldia I., 19. Sarr M., 17. Gomez S., 7. Barrenetxea A., 4. Gorrotxategi J., 21. Herrera Y., 11. Guedes G., 9. Oskarsson O., 10. Oyarzabal M. (captain).
Real Sociedad substitutes: 22. Fort H., 14. Kubo T., 28. Lebarbier A., 29. Marchal A., 15. Marin P., 6. Martin J., 3. Munoz A., 12. Ochieng J., 16. Pacheco J., 1. Remiro A., 24. Sucic L., 8. Turrientes B.
Real Sociedad head coach: Matarazzo P.
Lyon starting lineup: 1. Greif D., 13. Athekame Z., 20. Bacher F., 21. Kluivert R., 16. Abner, 2. Bidstrup M., 6. Tessmann T., 8. Tolisso C. (captain), 26. Boudache K., 18. Merah K., 11. Nakamura K.
Lyon substitutes: 25. Bengui J., 40. Descamps R., 24. Duranville J., 32. Gomes Rodriguez A., 46. Goncalves T., 44. Hamdani A., 85. Kamara N., 22. Mata C., 99. Nartey N., 3. Tagliafico N.
Lyon head coach: Fonseca P.
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