Real Sociedad vs Lyon: Lineups and Live Text Commentary

·30·Sport
Real Sociedad vs Lyon: Lineups and Live Text Commentary

Europa League: Real Sociedad vs Lyon. Kick-off: 5 November, 22:45 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Real Sociedad starting lineup: 13. Marrero U., 2. Aramburu J., 5. Zubeldia I., 19. Sarr M., 17. Gomez S., 7. Barrenetxea A., 4. Gorrotxategi J., 21. Herrera Y., 11. Guedes G., 9. Oskarsson O., 10. Oyarzabal M. (captain).

Real Sociedad substitutes: 22. Fort H., 14. Kubo T., 28. Lebarbier A., 29. Marchal A., 15. Marin P., 6. Martin J., 3. Munoz A., 12. Ochieng J., 16. Pacheco J., 1. Remiro A., 24. Sucic L., 8. Turrientes B.

Real Sociedad head coach: Matarazzo P.

Lyon starting lineup: 1. Greif D., 13. Athekame Z., 20. Bacher F., 21. Kluivert R., 16. Abner, 2. Bidstrup M., 6. Tessmann T., 8. Tolisso C. (captain), 26. Boudache K., 18. Merah K., 11. Nakamura K.

Lyon substitutes: 25. Bengui J., 40. Descamps R., 24. Duranville J., 32. Gomes Rodriguez A., 46. Goncalves T., 44. Hamdani A., 85. Kamara N., 22. Mata C., 99. Nartey N., 3. Tagliafico N.

Lyon head coach: Fonseca P.

Live report1-0 LIVE
44
Tanner Tessmann (Lyon) received the pass and shot from distance, but it was blocked.
40
Ander Barrenetxea (Real Sociedad) took a free kick from the edge of the penalty area, but the wall blocked it.
38🟨
Today's referee Anastasios Papapetrou rightly booked Kyle Hudlin (Lyon) for a rough challenge.
37
Ruben Kluivert (Lyon) committed a foul and Anastasios Papapetrou immediately awarded a free kick.
37
Keito Nakamura (Lyon) has a chance to deliver the ball into the penalty area from a corner kick.
33
Real Sociedad couldn't capitalize on the corner kick, the defenders cleared the ball away.
32
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) received the ball near the edge of the penalty area, but his shot went just wide of the right post.
281-0
Goal! Ander Barrenetxea crosses into the box to find an unmarked Orri Oskarsson (Real Sociedad), who heads it home from close range into the center of the goal. 1:0.
26
After a set-piece from Lyon, one of the defenders easily took control of the ball.
25
Chaylys Mera (Lyon) took a long-range free kick, but the defender managed to clear the ball.
25
Igor Zubeldia (Real Sociedad) should have known that such behavior is against the rules. He played very recklessly against his opponent, leaving Anastasios Papapetrou with no choice but to blow the whistle.
24
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) jumped to head the cross from the edge of the box, but his effort went wide.
23
Yangel Herrera (Real Sociedad) passed to Sergio Gomez, but he couldn't get past the defender to reach the ball.
21
Sergio Gómez (Real Sociedad) delivered the ball into the box, but the opposing defenders cleared it to safety.
18
Real Sociedad is stringing together a series of beautiful passes to create new attacking opportunities.
16
Yangel Herrera (Real Sociedad) is penalized for holding. Anastasios Papapetrou awards a free kick.
15
Keito Nakamura (Lyon) found space and crossed, but he was left frustrated as none of his teammates could reach the ball.
13
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) crossed into the box and Orri Óskarsson controlled it brilliantly, but a defender arrived in time to clear the danger.
12
Lyon had a chance to score from a corner, but the defender cleared the ball.
12
What a save! Kael Sene (Lyon) had time and space inside the box after a precise pass, but Unai Marrero brilliantly saved his shot towards the bottom right corner.
11
Another attempt by Corentin Tolisso (Lyon) to chip the ball behind the defensive line was intercepted and cleared to safety.
9
Orri Óskarsson (Real Sociedad) attempted to pass to a teammate, but the defender blocked it confidently.
8
Ander Barrenetxea (Real Sociedad) committed a foul. At least, that's what referee Anastasios Papapetrou is signaling.
8
Lyon players are exchanging short passes.
6
Dominik Greif (Lyon) has picked up a minor injury, but looks like he can continue.
4
Dominik Greif (Lyon) is down injured and the referee has stopped play for medical attention.
2
Corentin Tolisso (Lyon) commits a foul and Anastasios Papapetrou stops the play.
1
Today's match has just started, enjoy the game!
22:46
The match is delayed due to a minute of silence.
22:45
Anastasios Papapetrou will officiate today's match.
22:45
You can check the starting lineups of both teams in the match details.
22:45
Welcome to the live text commentary of today's match. Follow all the key moments on the pitch as they happen. Enjoy the game.
Real SociedadLyonEuropa League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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