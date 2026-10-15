Gent vs Aarhus: Lineups and Live Text Commentary

Conference League: Gent vs Aarhus. Kick-off: 15 October, 21:45 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Gent starting lineup: 33. Roef D. (captain), 20. Araujo T., 7. Balikwisha M., 16. Burgess C., 75. Cisse I., 17. Delorge M., 27. De Vlieger T., 3. Paskotsi M., 11. Sonko M., 44. Van Der Heyden S., 57. Volckaert M.

Gent substitutes: 39. Ayinde A., 8. Benes L., 56. Diallo M., 28. El Adfaoui M., 45. Goore H., 37. Kadri A., 22. Lopes L., 10. Omgba A., 30. Peersman K., 18. Samoise M., 59. Seck E. H., 14. Wilson K.

Gent head coach: De Mil R.

Aarhus starting lineup: 21. Hedenstad M., 26. Andersen J., 23. Anderson M., 10. Arnstad K. (captain), 28. Bogere J., 3. Gretarsson D. L., 19. Kahl E., 18. McCowatt C., 25. Rosler C., 7. Solbakken M., 27. Tchamche S.

Aarhus substitutes: 31. Bech T., 33. Callo L., 29. Carstensen R., 39. Emmery F., 1. Hansen J., 16. Jonsson J., 8. Jorgensen S., 4. Knudsen M., 14. Molgaard T., 13. Serra J., 5. Tingager F., 42. van der Raad M.

Aarhus head coach: Poulsen J.