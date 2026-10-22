Aarhus vs Egnatia: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: Aarhus vs Egnatia. Kick-off: 23 October, 00:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Aarhus starting lineup: 1. Hansen J., 25. Rosler C., 5. Tingager F., 19. Kahl E., 29. Carstensen R., 7. Solbakken M., 10. Arnstad K. (captain), 26. Andersen J., 8. Jorgensen S., 18. McCowatt C., 13. Serra J.
Aarhus substitutes: 31. Bech T., 28. Bogere J., 33. Callo L., 39. Emmery F., 43. Grantzau Z., 3. Gretarsson D. L., 21. Hedenstad M., 16. Jonsson J., 4. Knudsen M., 14. Molgaard T., 27. Tchamche S., 42. van der Raad M.
Aarhus head coach: Poulsen J.
Egnatia starting lineup: 98. Dajsinani M., 33. Bitri E., 29. Yago A., 28. Sota E., 22. Jaime G., 20. Loukili K., 6. Aleksi A. (captain), 17. Kryeziu A., 10. Albanese A., 2. Adjessa D., 77. Gruda I.
Egnatia substitutes: 24. Ajetovikj N., 4. Aliyev Z., 8. Diabate I., 7. Fernando Medeiros, 13. Kacbufi A., 99. Montenegro J., 16. Ndreca E., 12. Puja B., 55. Smajli G., 1. Tandilashvili L.
Egnatia head coach: Dede N.
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