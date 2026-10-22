Aarhus vs Egnatia: Lineups and Live Text Commentary

·34·Sport
Aarhus vs Egnatia: Lineups and Live Text Commentary

Conference League: Aarhus vs Egnatia. Kick-off: 23 October, 00:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Aarhus starting lineup: 1. Hansen J., 25. Rosler C., 5. Tingager F., 19. Kahl E., 29. Carstensen R., 7. Solbakken M., 10. Arnstad K. (captain), 26. Andersen J., 8. Jorgensen S., 18. McCowatt C., 13. Serra J.

Aarhus substitutes: 31. Bech T., 28. Bogere J., 33. Callo L., 39. Emmery F., 43. Grantzau Z., 3. Gretarsson D. L., 21. Hedenstad M., 16. Jonsson J., 4. Knudsen M., 14. Molgaard T., 27. Tchamche S., 42. van der Raad M.

Aarhus head coach: Poulsen J.

Egnatia starting lineup: 98. Dajsinani M., 33. Bitri E., 29. Yago A., 28. Sota E., 22. Jaime G., 20. Loukili K., 6. Aleksi A. (captain), 17. Kryeziu A., 10. Albanese A., 2. Adjessa D., 77. Gruda I.

Egnatia substitutes: 24. Ajetovikj N., 4. Aliyev Z., 8. Diabate I., 7. Fernando Medeiros, 13. Kacbufi A., 99. Montenegro J., 16. Ndreca E., 12. Puja B., 55. Smajli G., 1. Tandilashvili L.

Egnatia head coach: Dede N.

Live report0-1 LIVE
45+4
The referee blew the whistle for the end of the first half, and the players are heading to the dressing rooms.
45+4
Altin Kryeziu (KF Egnatia) received the ball in space near the edge of the penalty area and shot towards the center of the goal, but Jesper Hansen easily claimed it.
45+3
Ildi Gruda (KF Egnatia) tries to push forward, but an opponent clears the ball.
45
At least 3 minutes will be added to the match.
44
Daniel Addo (KF Egnatia) attempted a sliding tackle but caught his opponent's leg. The referee blew the whistle for a foul.
41
Egnatia are controlling the game in midfield with great control and precise passing.
39🟨
Ante Čulina shows a yellow card to Kristian Arnstad (Aarhus).
37
Kristian Arnstad (Aarhus) takes the corner, but the defenders clear the ball.
35
Tobias Mølgaard (Aarhus) delivered a dangerous cross into the penalty area, but the opposing defenders cleared the ball.
32
Egnatia players are passing the ball around with short passes.
30
Daniel Addo (KF Egnatia) made a solo run, but could not create a dangerous chance as an opponent blocked him. The ball went out of play. Egnatia will throw it in.
26
Altin Kryeziu (KF Egnatia) takes the corner kick, but the defenders easily clear the ball.
26
Karim Loukili (KF Egnatia) delivered the ball into the center, but one of the defenders cleared it to safety.
25
Egnatia players are passing the ball shortly, aiming to break through the opponent's defense and launch a quick counterattack.
21
Ildi Gruda (KF Egnatia) shoots at goal, but the ball goes wide to the right. The ball goes out of play and a goal kick is awarded to Aarhus.
21
Egnatia are controlling the tempo of the game with precise short passes.
19
Current ball possession statistics for both teams: 44:56.
18
Aarhus seems to be finding its rhythm and is controlling the ball. They are waiting for the right moment to create new attacking opportunities.
16🟨
Ante Culina shows a yellow card to Altin Kryeziu (KF Egnatia) for a rough foul.
130-1
Ildi Gruda (KF Egnatia) received a wonderful pass and coolly slotted it home. His shot hit the bottom of the right post and went into the net. Brilliant goal!
12🔁
Jakob Poulsen is preparing a substitution. Tobias Mølgaard (Aarhus) comes on for Callum McCowatt.
11🟨
A foul by Arghus / Andrei Yago (KF Egnatia) warrants a card, and Ante Čulina rightly shows the yellow.
8
Aarhus players are controlling the ball and playing short passes to each other, waiting for spaces to open up in the opponent's defense.
8
Egnatia are in control of the ball, stringing together a few passes and waiting for an opening to shoot.
7
Andrija Damjančuk (KF Egnatia) stepped up to take the free-kick and decided to go for goal himself, sending it toward the bottom left corner, but Jesper Hansen made a diving save.
4
Aarhus continues to build up play with precise and consecutive passes to create new attacking opportunities.
3
Egnatia are showing great teamwork, controlling the ball with plenty of short passes. If they want to find a gap in the defense and score, patience is key.
3🟥
Ante Kulina shows a red card without hesitation. Eric Kahl (Aarhus) leaves the pitch early and can think over his rough challenge.
3
The linesman made the right call and Egnatia will take a corner kick.
2
Aarhus puts together a neat sequence of passes looking to create new attacking options.
1
The game has just started.
00:06
Egnatia gets the match underway.
00:06
Today's match will be officiated by Ante Čulina.
00:06
You can check the starting lineups and details of this match.
00:06
Hello and welcome to our live text commentary! We will bring you all the action as it happens. Starting line-ups will be announced very shortly.
AarhusEgnatiaConference League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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