Aarhus vs Braga: Lineups and Live Text Commentary
Conference League: Aarhus vs Braga. Kick-off: 5 November, 22:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Aarhus starting lineup: 21. Hedenstad M., 14. Molgaard T., 25. Rosler C., 33. Callo L., 29. Carstensen R., 10. Arnstad K. (captain), 4. Knudsen M., 11. Links G., 8. Jorgensen S., 18. McCowatt C., 27. Tchamche S.
Aarhus substitutes: 26. Andersen J., 31. Bech T., 28. Bogere J., 44. Camara M., 39. Emmery F., 1. Hansen J., 22. Haugstrup O., 16. Jonsson J., 20. Kristjansson T., 7. Solbakken M., 45. Storch C., 42. van der Raad M.
Aarhus head coach: Poulsen J.
Braga starting lineup: 31. Bernardo, 2. Gomez V., 14. Lagerbielke G., 37. Barisic A., 7. Travassos, 29. Gorby, 20. Dorgeles M., 8. Moutinho J., 77. Martinez G., 10. Victor P., 21. Horta R. (captain).
Braga substitutes: 26. Arrey-Mbi B., 44. Bajrami A., 78. Carvalho J., 98. Costa F., 23. Huseinbasic D., 16. Marques T., 17. Milosevic J., 9. Navarro F., 50. Rodrigues D., 34. Tiknaz D. E., 6. Vitor Carvalho, 19. Wind J.
Braga head coach: Carvalho F.
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