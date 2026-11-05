Aarhus vs Braga: Lineups and Live Text Commentary

·22·Sport
Aarhus vs Braga: Lineups and Live Text Commentary

Conference League: Aarhus vs Braga. Kick-off: 5 November, 22:45 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Aarhus starting lineup: 21. Hedenstad M., 14. Molgaard T., 25. Rosler C., 33. Callo L., 29. Carstensen R., 10. Arnstad K. (captain), 4. Knudsen M., 11. Links G., 8. Jorgensen S., 18. McCowatt C., 27. Tchamche S.

Aarhus substitutes: 26. Andersen J., 31. Bech T., 28. Bogere J., 44. Camara M., 39. Emmery F., 1. Hansen J., 22. Haugstrup O., 16. Jonsson J., 20. Kristjansson T., 7. Solbakken M., 45. Storch C., 42. van der Raad M.

Aarhus head coach: Poulsen J.

Braga starting lineup: 31. Bernardo, 2. Gomez V., 14. Lagerbielke G., 37. Barisic A., 7. Travassos, 29. Gorby, 20. Dorgeles M., 8. Moutinho J., 77. Martinez G., 10. Victor P., 21. Horta R. (captain).

Braga substitutes: 26. Arrey-Mbi B., 44. Bajrami A., 78. Carvalho J., 98. Costa F., 23. Huseinbasic D., 16. Marques T., 17. Milosevic J., 9. Navarro F., 50. Rodrigues D., 34. Tiknaz D. E., 6. Vitor Carvalho, 19. Wind J.

Braga head coach: Carvalho F.

Live report LIVE
44
Florian Badstubner blows the whistle. Luka Callo (Aarhus) commits a foul for dangerous play.
40
Mario Dorgeles (Braga) stepped up to take the corner, but the ball landed among the defenders.
38
Travassos (Braga) wasted a great opportunity. He received the ball in space and fired a powerful low shot towards the bottom right corner, but the keeper made a brilliant save!
38
Not everything went to plan! Mario Dorgeles (Braga) tried his luck from outside the box, but his shot towards the bottom right corner was too weak and Mads Hedenstad saved it easily.
33
João Moutinho (Braga) delivered a dangerous corner kick, but none of his teammates could outjump the defenders.
33
Gabri Martinez (Braga) sent a dangerous cross into the box, but the defenders intercepted the ball.
31
Gorby (Braga) committed a rough foul. The referee saw the incident and blew the whistle immediately.
28
Florian Badstübner stopped the game due to a tactical foul by Adrian Barišić (Braga).
28🟨
Adrian Barišić (Braga) is shown a yellow card by the referee.
28
Ball possession – 66:34.
27
Pau Victor (Braga) aimed for the right side of the goal, but the keeper saved it easily. He should have scored.
26
Huge chance! After a simple pass from Ricardo Horta, Gabri Martinez (Braga) went one-on-one with the keeper, but his shot went just wide of the left post.
23
Ricardo Horta (Braga) sent the ball into the box, but the defenders cleared it to avert the danger.
22
Referee Florian Badstubner spotted a foul by Victor Gomez (Braga) and did not hesitate to blow the whistle.
21
Ricardo Horta (Braga) takes the corner kick.
21
Gorby (Braga) shot from outside the box. The ball headed towards the bottom left corner, but Mads Hedenstad dealt with the danger easily.
19
Mario Dorgeles (Braga) struck from outside the box into the bottom left corner, but Mads Hedenstad made a brilliant save to deny the goal. A beautiful game from both sides!
19
Sebastian Jorgensen (Aarhus) aimed for the center of the goal, but it was an easy save for the keeper. He needs more to test him!
16
Rasmus Carstensen (Aarhus) took a shot, but a defender made a skillful block.
13
Gabri Martinez (Braga) was left unmarked near the edge of the penalty area. However, his shot was poor, heading straight to the center of the goal, and Mads Hedenstad collected it easily.
12
Rasmus Carstensen (Aarhus) attempted a header towards the right side of the goal. Bernardo showed great reflexes to make a super save and deny the goal.
10
Kristian Arnstad (Aarhus) is caught offside.
8
Bernardo made a great save, denying Stephen Chamche's (Aarhus) header following a cross from the wing.
6
Mario Dorgeles (Braga) had a great chance to score. He drove towards the goal and fired a low shot from distance towards the center, but Mads Hedenstad was ready and made the save.
6
Travassos (Braga) tried to pass to a teammate, but the defender blocked it confidently.
3
Sebastian Jorgensen (Aarhus) collected the ball inside the box and struck on the first attempt, but it sailed a few yards over the crossbar.
1
Wow, today's match is starting right now.
22:49
The players are on the pitch and the match is about to start. Braga will kick off.
22:45
Florian Badstübner has been appointed as the referee for today's match.
22:45
The starting lineups for this match have been announced.
22:45
Hello and welcome! We will provide you with live updates on all the action throughout the match. Starting lineups will be announced very soon.
AarhusBragaConference League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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